Homem investigado por 14 homicídios é preso no Ceará

Foto: Dayanne Borges/ O POVO Arma turca é apreendida com 100 munições por homem investigado por 14 homicídios

Suspeito de chefiar organização criminosa com atuação em Morada Nova foi preso na terça-feira passada, 4. O homem, de origem cearense, tem 31 anos. A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão, um por duplo homicídio, outro por triplo homicídio e o terceiro por organização criminosa.

O suspeito foi capturado em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, e é investigado por pelo menos 14 homicídios. Segundo a Polícia, o criminoso teria assumido estar planejando matar mais quatro pessoas no fim de semana.

O suspeito, cujo nome não foi revelado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), atuava como “matador” da organização criminosa antes de assumir o cargo de chefe. Ele teria assumido a cabeça da organização criminosa após a prisão dos antecessores, que estavam foragidos em Santa Catarina, serem presos. Os criminosos foram capturados em dezembro de 2023 e a eles foram atribuídos crimes de homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os detalhes das investigações foram repassadas nesta manhã, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) pelo delegado Erivelton Almeida, titular de Morada Nova. As diligências e coletas de provas para chegar à prisão do homem duraram em torno de dois anos.

“É um grupo criminoso bastante complexo que atua em todo Ceará, para identificar esses componentes, juntar provas e atribuir a eles crimes é complexo.” Durante a operação, o criminoso tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Os mandados cumpridos se referiam a morte de rivais da organização criminosa que o suspeito preso supostamente lidera. As investigações apontam ainda que o homem teria executado a ex-companheira e o atual namorado dela.

Segundo informações da inteligência da Polícia Civil, o homem estaria se preparando para assassinar quatro pessoas em Morada Nova. Durante a prisão, o homem confessou que estava se deslocando para o município com o objetivo de cometer os homicídios.

Além da captura do homem, a Polícia Civil também apreendeu uma pistola de origem turca da marca Canik e 100 munições. De acordo com Cristiano Morais, delegado adjunto do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), é a primeira vez que arma desta marca é registrada no Ceará.