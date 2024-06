IJF lança campanha de alerta para prevenção de queimaduras

Foto: Ana Rute Ramires / O POVO I Simpósio de Atenção Integral ao Paciente Queimado realizado Instituto Dr. José Frota (IJF) no o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, 6 de junho

O Instituto Dr. José Frota (IJF) recebeu 3.250 pacientes por casos queimaduras e lesões por exposição à corrente e temperaturas extremas ao longo de todo o ano de 2023. No Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, nessa quinta-feira, 6, o Núcleo de Queimados do hospital abriu a programação do Junho Laranja de prevenção aos acidentes domésticos e de trabalho com queimaduras e choques elétricos.

Durante o dia, unidade realizou o I Simpósio de Atenção Integral ao Paciente Queimado, que contemplou 120 profissionais da área da saúde. O evento teve como foco a troca de informações entre as especialidades envolvidas, como médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e outros.

Breno Pessoa, chefe do setor, destaca que 70% das queimaduras acontecem em ambiente doméstico, como no caso das escaldaduras, quando a queimadura é causada por um líquido quente. A faixa etária mais atingida é entre 16 e 50 anos.

Ele destaca que em caso de queimadura térmica, o ideal é resfriar a queimadura colocando água corrente. "Caso não tenha como colocar água, você pode pedir para a pessoa rolar na areia imediatamente para apagar o fogo. Em caso de queimadura elétrica não pode colocar água porque pode piorar. Queimaduras químicas algumas também não devem molhar", afirma.

De acordo com os profissionais da Emergência do IJF, a maioria das hospitalizações de adultos e crianças são causadas por acidentes ocorridos enquanto os pacientes estão preparando as refeições.

Esse foi o caso de Mônica Monteiro, 60. Ela sofreu um acidente doméstico há 15 dias enquanto cozinhava, resultando em queimaduras de segundo grau na barriga, na coxa e na perna. Ela diz que nunca havia sofrido queimaduras, mas já sabia os cuidados indicados para esses casos, como colocar água corrente nas regiões atingidas.

"Fizeram o curativo e foi liberada. Depois, fiquei vindo a cada dois ou três dias. Talvez eu seja liberada", relata. Durante a manhã, também foi realizada uma recepção especial aos pacientes atendidos pelo ambulatório de queimados, incluindo um café da manhã.

Além disso, três salas foram reinauguradas após revitalização para tornar o ambiente mais acolhedor para as crianças atendidas. "A gente viu que isso ajuda muito principalmente a recuperação das crianças. Com um ambiente desses humanizado, ela se sente melhor, acolhida e também é melhor par ao profissional", disse Adriana Queiroz, que coordenou o voluntariado para a campanha.

"Não é o mês do queimado, é a luta contra de prevenção contra a queimadura e nós estamos tentando trazer isso para a população. Que a prevenção é o melhor remédio mesmo, mas se por acaso acontecer nós estamos aqui para ajudar todos", afirmou José Maria Sampaio Menezes Júnior, superintendente da instituição.

Casos de queimadura atendidos no IJF em 2023

Janeiro: 302



Fevereiro: 272



Março: 260



Abril: 289



Maio: 274



Junho: 262



Julho: 291



Agosto: 237



Setembro: 256



Outubro: 252



Novembro: 270



Dezembro: 285

2023: 3.250

Cuidados para a prevenção de queimaduras

Em Casa



- Manter o cabo das panelas para dentro do fogão;

- Redobrar a atenção com crianças e idosos na cozinha;

- Não cozinhar usando líquidos inflamáveis como etanol, querosene, gasolina ou álcool;

- Nunca despejar líquidos inflamáveis em churrasqueiras ou fogareiros;

- Manter velas e lamparinas longe de cortinas e camas.

No Trabalho



- Utilizar rigorosamente os itens de proteção individual, como luvas, óculos, máscaras;

- Não manipular a rede elétrica sem confi­rmar que está desligada;

- Guardar materiais inflamáveis em local seguro;

Na Rua

- Nunca tentar recuperar algo pendurado na rede elétrica;

- Cuidado ao trafegar de moto, pois o cano de escapamento pode gerar queimaduras;

- Usar protetor solar.

Nas festas juninas

- Não pular fogueiras;

- Cuidado ao comprar e manipular fogos de artifício.

Em caso de queimaduras

- Lave o local apenas com água corrente na torneira ou no chuveiro, exceto em casos de queimadura química e choques elétricos;

- Não coloque pasta d'água, creme dental, pó de café ou outras substâncias. Elas podem agravar a lesão;

- Procure o hospital mais próximo o mais rápido possível.

Colaborou Odara Creston/Especial para O POVO