Ponte sobre o Rio Ceará ganha iluminação para se transformar em cartão postal

Foto: FCO FONTENELE ILUMINAÇÃO da ponte sobre o rio Ceará foi inaugurada ontem

A nova iluminação da ponte sobre o Rio Ceará, situada na Barra do Ceará, em Fortaleza, foi entregue na noite desta quinta-feira,6. O equipamento foi recuperado e pintado, com objetivo de transformar o espaço em um cartão postal noturno da Cidade e trazer mais segurança para a região.

Além do toque artístico, a estrutura, que conecta o Município a Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), ganhou ainda instalação de LED. Com as intervenções realizadas, quem passa pelo local pode observar agora uma coloração roxa predominante. Nas laterais, uma luz vai se alternando pela extensão do espaço, contemplando uma cor que vai de um amarelo a um tom de verde mais claro.

A entrega contou com a apresentação musical do cantor Marcos Lessa e com a presença de representantes municipais como o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), o titular da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), João Pupo, entre outros.

Sarto subiu ao palco e chegou a cantar com o músico antes de falar com a população presente. O gestor frisou os trabalhos de requalificação que estão sendo realizados na Cidade, citando obras realizadas na Avenida Leste Oeste: "A ideia com toda requalificação é unir a zona oeste a zona leste (...) Essa parte tá só começando a mudar, a ponte será o novo cartão postal de Fortaleza e essa mudança tá só começando".

Além da parte artística, a intervenção feita no espaço também buscou trazer mais segurança ao local, com a instalação de câmeras de videomonitoramento na ponte e em suas proximidades. Ideia é também atrair para o bairro pessoas de outras áreas da Cidade e até turistas, conforme o titular da SCSP, João Pupo.

"A grande inspiração foi a gente potencializar talvez a vista mais bonita de Fortaleza (..) Trazer pra cá turistas, fortalezenses que por algum motivo ou tinham preconceito ou tinham medo de vim pra cá. A gente também quer valorizar o comércio local", comentou o representante da pasta.

Entrega da ponte atraiu moradores da região, que foram ao local para prestigiar o momento. Alguns aproveitavam para filmar o equipamento com a nova luz enquanto outros populares ficavam apenas observando a iluminação, se deixando olhar para o contraste da iluminação sob a água do rio.

Entre eles estava o casal Girlene Nobre, 41, e João Gonçalves, 49, que se mudaram da Aldeota para a Barra do Ceará há cerca de quinze dias apenas. Ambos andaram pelo pier ao lado da ponte, conversando e aproveitando a nova iluminação do local para registrar o momento por meio de fotos tiradas no celular.

João tem uma ligação antiga com a Barra, já que morou lá durante a infância. Ao voltar para morar recentemente diz ter se surpreendido com as mudanças. "Foi maravilhoso (voltar para o bairro), tá bem melhor do que era. Antigamente não era assim (a iluminação) ficou legal, ficou bom", diz o aposentado.

Ao lado dele, a sua esposa destaca que mesmo com o pouco tempo em que mora na região já se sente segura na região. Além disso, a cuidadora também aprovou a nova iluminação da ponte.

Já Mário Souza, 60, mora há quase quarenta anos no bairro e acompanhou de perto as mudanças realizadas na área. "Tá bonito, achei bonito, traz mais segurança pra nós (a iluminação)", destaca.