O POVO empossa membros do Conselho de Jovens Leitores de 2024

Foto: João Filho Tavares CONSELHO de Jovens Leitores de 2024 do O POVO foi empossado ontem

A quarta edição Conselho de Jovens Leitores (CJL) do Grupo de Comunicação O POVO conta com 61 membros de entidades cearenses. A solenidade de posse dos novos integrantes do Conselho foi realizada nesat sexta-feira, 7, no Museu da Fotografia.

Foram selecionadas organizações cearenses, que indicaram integrantes para fazer parte da equipe de conselheiros. As entidades contemplam áreas diversas da sociedade, como ramo empresarial, academia, pesquisa, instituições de cultura, movimentos sociais, raciais, ambientais e religiosos.

A coordenação do Conselho está a cargo do jornalista Cliff Villar, diretor corporativo do O POVO. Neste ano, o projeto é desenvolvido em parceria com a diretoria de estratégia digital do grupo, sob a liderança de André Filipe Dummar.

"Acho que tem tudo a ver com o nosso propósito como veículo de comunicação, criar essa tentativa de amplificar a voz de segmentos que poucas vezes conseguem reverberar a sociedade", afirma Cliff.

Os conselheiros terão a oportunidade de sugerir pautas, avaliar produtos e participar de eventos do grupo. As atividades serão realizadas em reuniões mensais.

"Acho muito importante estar compondo o Conselho de Jovens Leitores para trazer esse assunto, porque a gente precisa ter vez e voz das nossas pautas LGBT nos meios de comunicação. O que eu puder contribuir para que isso aconteça, para que todas as letras da sigla tenham mais visibilidade, eu vou fazer", afirma Vicente Pontes, conselheiro representante do Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues.

Dudu Rodrigues, membro do conselho e do Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece), destaca que integrar o grupo é importante para mostrar que pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem e devem ocupar esses espaços.

"Não somos deficientes, nós somos eficientes. Basta ter apenas uma oportunidade. Você não pode ter o preconceito do capacitismo, tem que deixar a pessoa mostrar suas habilidade", compartilha.

"A importância de eu estar aqui é porque eu venho com muita gente. Eu não venho só com a minha história, mas a minha história fala sobre muitas pessoas de Fortaleza, do Ceará, que precisam ser visibilizadas e tratadas de forma humanizada pelos meios de comunicação", reflete Lilica Santos, coordenadora de políticas afirmativas do Instituto Mirante de Cultura e Arte.

Débora Hadassa Pereira afirma que a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), onde estuda e instituição que representa no conselho, "é uma universidade totalmente diferente das outras". "É muito lindo de ver o que acontece lá e, da minha parte, poder transmitir isso para o conselho é muito interessante", comemora.

Lista dos membros do Conselho de Jovens Leitores do O POVO 2024

Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) - Caroline Gomes Rocha

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Débora Hadassa Pereira Arruda

Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (CREAECE) - Paulo Eduardo Cruz Lopes Filho

Casa Mãe África - Ana Victória Andrade Sales

Instituto Atlântico - Clarisse Iasmin Alves de Lima

Faculdade CDL - Miguel Adoni Fernandes Santos

Instituto Sérvulo Esmeraldo - João Xavier Holanda

Juventude Sem Terra Ceará - José Renato Ferreira de Araújo

Juventude Sem Terra Ceará - Luz Elena dos santos Marin

Instituto Povo do Mar (IPOM) - Pedro Henrique Carvalho dos Santos

Pirambu Innovation - Joviniano Fausto Nascimento Júnior

Biblioteca Viva (Barroso) - Ana Carla De Sousa Silva

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (Aje Fortaleza) - Lucas de Melo

Aje Fortaleza - Tiago Guimarães

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) - Gabriel Ramos Oliveira

Pequeno Nazareno - Antonio Gabriel de Oliveira Valentin

Associação Caatinga - Lívia Levinski Alves de Sousa

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - Mariana Rodrigues Mendes

Câmara Brasil Portugal - Islany Freitas Lima

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (IDESQ) - João Pedro dos Santos Sena

Fundação Beto Studart - Pedro Rian Paulino Lima

Ninna Hub - Alice Freire

Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Instituto Cuca) - Milena Martins da Silva

Fundação Batista Central (FBC) - Misael Ferreira de Sousa

CDL Jovem - Felipe Caezar Carvalho

Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Ceará (GGTIC) - Edwendell Oliveira

GGTIC - Flávio Alexandre Barbosa

GGTIC - Vinícius da Costa Amanajás

Conselho Regional de Enfermagem (Coren-CE) - Felipe de Morais Rocha

Emaús - Lucas Martins Adriano

Lar Santa Mônica - Paulo Augusto da Costa

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) - Guilherme José de Sousa Costa

Coletivo Dendê de Luta - Lays Braga da Silva paixão

Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) - Monique Azevêdo de Luna

Associação dos Jovens Advogados do Ceará (AJA CE) - Ana Katrine de Moraes Sousa

Instituto Dragão do Mar - Francisco Cairo Silva Sousa

Fórum Cearense de Mulheres/AMB - Luanna Fernandes do Amaral

Centro Cultural do Canindezinho - Antônio Ezequiel Alves Vieira

Instituto Mirante de Cultura e Arte - Elisabeth Maria Oliveira dos Santos

Universidade Estadual do Ceará (UECE) - José Lima de Sousa Júnior

Instituto de Música Jacques Klein - Débora Luiza Araújo da Fonseca

Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (SINAPRO) - Guilherme Alencar Sorensen Colares

Associação das Mulheres Indigenas Jenipapo Kanindé - Iago Costa Silva

Casa Azul Ventures - Vitória Teixeira dos Santos

Rede dos Catadores (as) de Resíduos Sólidos Recicláveis do Estado do Ceará - Bruno Aleph Alves Alexandre

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Carlos Matheus do Monte Rodrigues

Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) - Giovana Silva de Oliveira

Iracema Digital - Bianca dos Santos Silva

União Nacional dos Estudantes (UNE) - Gabriel de Oliveira Gonçalves

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (SINDUSCON) Jovem CE - Lia Fontenele Cavalcante

SINDUSCON Jovem CE - Rafael Pamplona e Souza

Casa de Vovó Dedé - Pedro Emanuel Linhares

Serviço Social da Indústria (SESI) - Anderson Jarder de Lima

Movimento Negro Unificado (MNU) - Angela Abuk Pereira da Silva

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) - Luiz Eduardo Santos e Silva

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - Carlos Eduardo de Sousa Praxedes

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel) - Louis Trindade

Central Única das Favelas (CUFA) - Paulo Robert Lopes de Araújo

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Beatriz Acioli Martins

Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues - Gabriel Vicente Silva Pontes Associação Peter Pan - Breno Silva Paz