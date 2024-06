10ª edição da "Cãomiada" reúne ativistas da causa animal em Fortaleza

Foto: João Filho Tavares EVENTO reuniu caminhantes humanos e caninos na Beira Mar

Um casal de banhistas para no meio do calçadão, na avenida Beira Mar, e pede licença antes de afagar a pet de Radoika Parente, 52. Na tarde deste domingo, 9, a fonoaudióloga é uma das participantes reunidas na 10ª edição da "Cãomiada", evento que busca conscientizar a população sobre os direitos dos animais.

Entre cartazes que declaram “Amor aos animais, respeito à vida” e clamam pelo “fim das carroças” puxadas por equinos, o público se divide entre segurar os cachorros no colo ou caminhar lado a lado, com uma coleira na mão. Vale até, para os tutores mais curiosos, tirar foto com duas mascotes do desenho infantil “Patrulha Canina”.

Mas Radoika, acompanhada pela amiga, não consegue conter as lágrimas. Olha para Ivy, sua cachorra, pede desculpas pela emoção e revela, com voz embargada, o motivo do choro: “São os cachorros de rua. A minha família é do Rio Grande do Sul, então estou acompanhando (a situação) dos cachorros que estão lá”.

“A gente tem os nossos e sabe que são cachorros que têm tudo. Mas muitos cachorros de rua não têm nada, são abandonados, então dentro do que podemos, estamos ajudando”, completa.

"Cãomiada" se centra na defesa de que "animal não é coisa"

Para o ativista Erich Moreira, a "Cãomiada" já se tornou um evento consolidado entre os porta-vozes da causa animal em Fortaleza. “Chama atenção do movimento político, dos ativistas, dos protetores, das ONGs, para poder fazer força às pautas que são importantes. No caso, o tema agora (da caminhada) é ‘Animal não é coisa’”, explica.

O tema é referência ao projeto de lei 6054/19, que propõe um regime jurídico especial para os animais domésticos e silvestres. Em sua justificativa, o PL relata o objetivo de afastar “o juízo legal de ‘coisificação’ dos animais”.

“A gente está tramitando também o projeto da ‘Lei Joca’, que trata sobre o animal não ser uma bagagem, o termo popular que temos utilizado. É uma resolução tanto da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), quanto uma legislação federal, para que possamos ter o animal viajando na cabine”, detalha o deputado federal Célio Studart (PSD-CE), que participa do evento.

O PL descreve o estabelecimento de “condições e critérios mínimos para o manejo de animais domésticos por empresas de transporte coletivo de passageiros nos modais aéreo, terrestre e aquaviário”. O projeto foi inspirado na morte do cão Joca, da raça golden retriever, que morreu durante voo.

