Jovem é perseguido e morto na entrada de UPA

Foto: Reprodução/Vídeo via WhastApp O POVO Câmeras de vigilância flagraram o momento que os criminosos invadem a unidade e atiram contra a vítima

Um jovem foi perseguido e atingido por tiros na entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Messejana, em Fortaleza, por volta das 17 horas deste domingo, 9. A vítima morreu no local.

Imagens das câmeras de vigilância da unidade de saúde, obtidas pelo O POVO, mostram momento em que o rapaz estava na entrada da UPA, demonstrando estar apreensivo. Ele estava na parte interna da unidade, mas fora da área de atendimento aos pacientes.

No momento que a vítima sobe a rampa, homens armados entram e realizam vários disparos. Há correria e algumas pessoas conseguem se abrigar dentro da área de atendimento. O alvo da ação foi baleado, e os criminosos fugiram. O policiamento foi acionado para o local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, na tarde para a ocorrência de homicídio registrada no bairro Messejana.

Conforme o órgão, um homem de 23 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na entrada da unidade de saúde e morreu no local. "A vítima tinha passagens por roubo. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, que estão a cargo do DHPP", informou a SSPDS.