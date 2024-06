O POVO recebe doações para vítimas das enchentes no RS

Foto: Reprodução/ NELSON ALMEIDA / AFP AS FORTES chuvas atigiram o Rio Grande do Sul a partir da última semana de abril

Em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, o Grupo de Comunicação O POVO está recebendo doações. Os objetos podem ser entregues na sede do O POVO no bairro José Bonifácio, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O arrecadado será transportado ao estado em parceria com os Correios.

Podem ser doados alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal, como fraldas infantis e geriátricas, absorventes femininos, sabonetes líquidos, xampus, escolas de dente e cremes dentais.

Assembleia Legislativa do Ceará envia 19 toneladas de doações ao Rio Grande do Sul

Iranilda Rufino, superindentede dos Correios no Ceará, explicou que os itens recebidos são a prioridade neste momento, após a diminuição do nível da água.

“Também houve uma grande necessidade de vestuário, mas aí houveram momentos em que 70% das arrecadações já eram de vestuário. Então, pediram para dar uma parada e focar no alimento e no material de higiene seco para limpeza em geral, porque a grande dificuldade está sendo a limpeza", afirmou.

Iranilda também destacou a importância da campanha com O POVO e enfatizou a experiência logística dos Correios. Diversas empresas se movimentaram para contribuir com a rede de solidariedade.

“A importância dessas campanhas é que une empresas fortes, que pegam a doação com a população e com uma empresa reconhecida que tem conhecimento na parte da logística para fazer o transporte, com a certeza de que essas arrecadações de donativos vão chegar no Rio Grande do Sul", diz.

Até o dia 21 de maio, os Correios receberam cerca de 15 mil toneladas de donativos em todo o Brasil. Os itens são entregues conforme orientações da Defesa Civil local.

Doações no O POVO para as vítimas das enchentes do RS



Local: Recepção do O POVO (avenida Aguanambi, 282,José Bonifácio). Fortaleza (CE)

Horário: Segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas