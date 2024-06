Ceará vai ganhar novo campus e dois hospitais universitários

Foto: Luis Fortes/MEC ANÚNCIO foi feito durante solenidade em Brasília

O Ceará vai ganhar mais um campus acadêmico e dois novos hospitais universitários. Estabelecimento de ensino será construído em Baturité, vinculado a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), já as instituições de saúde vão ser estruturadas em Juazeiro e no Crato, sendo ligadas ao curso de medicina e de veterinária, respectivamente, da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Iniciativa foi anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã dessa segunda-feira, 10, e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Medida visa investir mais de R$ 5,5 bilhões para a expansão e a consolidação das universidades e hospitais universitários federais do Brasil.

Dez novos campi, ao todo, serão construídos pelas cinco regiões do País. As localidades, de acordo com o governo, foram escolhidas com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da educação superior em regiões com baixa cobertura de matrículas. O investimento para as novas unidades é de R$ 600 milhões.

O investimento, além disso, entende melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais brasileiras. Haverá 51 obras nas universidades da Região Norte, totalizando R$ R$ 271 milhões; 117 no Nordeste, com R$ 808 milhões investidos; 76 no Sudeste, com R$ R$ 815 milhões; 58 no Sul, com R$ 322 milhões; e 35 no Centro-Oeste, que vão demandar R$ 205 milhões.

Medida vai destinar um montante de R$ 1,75 bilhão aos hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), demandando recursos para 31 unidades e construindo oito instituições desse porte. Uma delas será vinculada ao curso de medicina da Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Conforme Silvério de Paiva, reitor da entidade de ensino, a estrutura será construída em um terreno que já foi desapropriado, vizinho ao campus Juazeiro, por fatores populacionais e logísticos. Hospital deve ofertar atendimento público gratuito, com especialidades ainda a serem definidas.

O reitor explica que equipamento vai ajudar na prática dos alunos do curso de medicina, uma vez que ação é realizada atualmente por meio de parcerias com hospitais particulares. "A gente acaba competindo muito com as universidades privadas e a gente tem essa dificuldade de realizar parcerias com os hospitais privados da região. Então esse hospital universitário vai fortalecer na prática dos nosso alunos aqui da região (...) Os pesquisadores terão também um campo de prática muito importante pra pesquisa, trazendo realmente beneficio para a nossa comunidade", destaca.

Já o hospital universitário ligado ao curso de veterinária será construído no campus Crato e vai ser o segundo desse tipo voltado ao atendimento público no Ceará, e o primeiro do porte localizado no interior do Estado. "É só chegar a verba que a gente licita. A gente espera, se a verba chegar logo, que até dezembro a gente comece a construção desse hospital", afirma Silvério.

Em relação ao hospital ligado ao curso de medicina, ele explica que o projeto é mais detalhado e envolve a contratação de uma empresa. Ele pontua que há uma expectativa de que o lançamento dos projetos ocorram neste mês, destacando que novas etapas devem ser executadas após chegada de recursos.

Investimentos foram comemorados pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). "A educação do Brasil está sendo reconstruída, abrindo mais portas para os jovens ingressarem no ensino superior. Agradeço ao presidente Lula e ao ministro da Educação, Camilo Santana, pela instalação do novo campus universitário em Baturité e pela criação de um hospital universitário no Cariri", disse nas redes sociais.



Colaborou Gabriel Damasceno

Campi e hospitais

Onde os novos campi serão construídos?

> São Gabriel da Cachoeira (AM);

> Rurópolis (PA);

> Cidade Ocidental (GO);

> Baturité (CE);

> Estância (SE);

> Jequié (BA);

> Sertânia (PE);

> Ipatinga (MG);

> São José do Rio Preto (SP);

> Caxias do Sul (RS)

Os oito hospitais são novos e estão ligados às seguintes universidades:

> Universidade Federal de Pelotas (EFpel);

> Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

> Universidade Federal de Lavras (Ufla);

> Universidade Federal do Acre (Ufac);

> Universidade Federal de Roraima (UFRR);

> Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

> Universidade Federal de São Paulo (Unifesp);

> Universidade Federal do Cariri (UFCA).