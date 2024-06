Escola areninha na Serrinha atenderá 320 alunos da rede municipal

Foto: Marcos Moura / Prefeitura de Fortaleza / Divulgação PREFEITO José Sarto participou da inauguração da escola areninha

A nona escola areninha no bairro Serrinha, em Fortaleza, foi entregue à população, ontem, 10, pela prefeitura municipal. O equipamento de esporte e educação de tempo integral irá beneficiar 320 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental para reforço educacional e incentivo a prática de esportes no contraturno das aulas escolares. Foi investido R$ 1 milhão na unidade.

O equipamento foi entregue pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ao lado do secretário da Educação, Jefferson Maia, e do secretário de Infraestrutura, Samuel Dias. Desde o início da atual gestão municipal, foram entregues nove areninhas dessa modalidade e, atualmente, mais 17 estão em construção. A previsão é que, até o fim da gestão, a Capital tenha 50 escolas areninhas.

Na unidade esportiva e educacional da Serrinha, cada turno recebe 160 estudantes das escolas municipais, totalizando 320 alunos. As aulas são ministradas a partir de uma parceria pedagógica com a Universidade Estadual do Ceará (Uece), que acompanha e gerencia as aulas. Os alunos recebem reforço em disciplinas de português, matemática e formação cidadã.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Jefferson Maia, após ou antes do turno escolar, os alunos vão para o equipamento para serem acompanhados. Ainda segundo o secretário, as duas disciplinas foram escolhidas, principalmente, em virtude da deficiência dos estudantes nas áreas.

“Nas nossas avaliações internas, as disciplinas apresentaram maior necessidade de um letramento matemático e de fortalecimento da leitura e escrita, tanto para que esses alunos possam fortalecer seu aprendizado nessas disciplinas como também utilizá-las como base para toda grade curricular da rede municipal”, disse Jefferson.

Segundo o prefeito de Fortaleza, José Sarto, a escola vem fortalecer a educação de tempo integral. “Fortaleza se destaca como a primeira Capital que mais tem percentual em tempo integral. A educação ano após ano está batendo recorde. Nós somos hoje a primeira capital em alfabetização na idade certa. Éramos uma das piores há 12 anos e saímos para a melhor. É um salto gigantesco”, comenta.

A dona de casa Marta Batista, 54, afirma que o equipamento é um espaço para incentivar ainda mais os estudos da neta, Rihanna Batista, 14, que está no 9º ano do ensino fundamental. “Ela fica dentro da escola e não na rua. Ao invés de estar em casa no celular, está aqui estudando. Eu espero que ela termine o fundamental e vá para o médio e escolha a profissão boa”, espera.

A estudante Rihanna Batista, 14, diz que tem aulas de português, matemática e esportes e destaca que a escola pode abrir portas para o seu futuro. “Eu melhorei bastante as minhas notas porque tenho muitas aulas de reforço e aqui todo mundo é atencioso. Quero conseguir um emprego bom”, disse.

“É bom vir para cá, a gente joga futebol e faz (educação) física”, comenta o estudante do 9º ano do ensino fundamental Renan Barros, 14. Ele chega no local no primeiro horário, às 7 horas da manhã e fica até por volta das 11 horas. “Tem aulas também. Acho legal a de cidadania e a de matemática e pode me ajudar a entrar na UFC”, destaca.

Ao lado da escola, o espaço entre as ruas Paraguaçu e Abel Rochinha, no bairro Serrinha, onde fica localizada a areninha, também recebeu ações de revitalização. O calçadão do entorno recebeu piso intertravado, mobiliários urbanos, como bancos, mesas e lixeiras, área de convivência com parquinho, academia ao ar livre, futmesa, quadra de vôlei de areia, arquibancadas e bicicletários.

O titular da Seinf, Samuel Dias, informou que o equipamento educacional esportivo custou mais de R$ 1 milhão e que durou cerca de seis meses para ficar pronto. “O prefeito Sarto autorizou que fizéssemos toda a urbanização do entorno para transformar em uma areninha. Além da areninha, foi construída a Escola Areninha para o tempo integral [...] escola nova, construída do zero”, destaca.

Atualmente, Fortaleza conta com escolas da modalidade localizadas em Messejana, Jangurussu, Pirambu, Granja Portugal, Jardim das Oliveiras, Sítio São João, Mondubim e Barra do Ceará.

Lideranças comunitárias reivindicam falta de iluminação no entorno da escola

Durante a inauguração da escola areninha, lideranças comunitárias do bairro afirmaram que o entorno do equipamento educacional e esportivo foi entregue faltando pontos de iluminação e que afeta o uso da população no local. O POVO esteve no local na manhã desta segunda e constatou falta de postes de iluminação na área da quadra de vôlei de areia e playground, com apenas iluminação direta na areninha e no campo ao lado.

“O prefeito está inaugurando um equipamento novo cheio de problemas e mais de R$ 1 milhão. Só tem iluminação dentro da areninha, na praça não tem. Já foi requisitado uma iluminação pública e até hoje nada. Estão entregando uma obra sem vida noturna”, contesta o líder comunitário Paulo Giovane.

Outra liderança, Alex Marques afirma que, após às 18 horas, é impossível frequentar o espaço em virtude da falta de iluminação e a sensação de insegurança que o atual cenário passa. “Esse espaço é subutilizado. Quem vai para academia ao ar livre, para quadra de vôlei e para o playground no escuro? O entorno da areninha do Serrote passou por uma maquiagem antes de ser inaugurada hoje”, afirma.

Ainda segundo Alex, foi repassado a situação à gestão municipal e solicitado um diálogo com a comissão de moradores. “Eles disseram que a empresa iria fazer os reparos, mas ainda não fizeram. Depois que essa obra for entregue, isso vai ficar abandonado, infelizmente”, diz.

A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informa que segue com a obra de iluminação na Areninha do Serrote e entorno, no bairro Serrinha e, nesta terça-feira (11/06), dará início às intervenções que incluem as áreas de convivência com parquinho, academia ao ar livre, futmesa, quadra de vôlei de areia, duas arquibancadas e bicicletário. As obras de iluminação da Escola Areninha – Esporte e Educação em Tempo Integral já foram concluídas, tendo sido entregues nesta segunda-feira (10/06).