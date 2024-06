Pacientes da Casa de Cuidados do Ceará participam de confecção de fanzines

Foto: Divulgação/Casa de Cuidados do Ceará Pacientes da Casa de Cuidados do Ceará fazem fanzines para relembrar momentos vividos na unidade

Para marcar o aniversário de três anos da Casa de Cuidados do Ceará (CCC), comemorado no dia 24 deste mês, os pacientes da unidade produziram fanzines para relembrar os momentos vividos no local. As obras, feitas com recortes de jornais e revistas, foram agrupadas em um livreto, chamado de “Minha vida na Casa de Cuidados”.

Hellany Gomes, psicóloga da CCC, explica que os fanzines são uma boa forma de trabalhar o desenvolvimento motor e a autoexpressão dos pacientes. “Eles, realmente, vão estar falando sobre eles, sobre como está sendo a [estadia] na Casa de Cuidados”, pontua.

“É uma maneira deles expressarem, através do papel, o que eles realmente sentem, como são acolhidos [...] quando eles finalizam a gente pega e faz um livreto, com o tema na capa”, continua.

Um dos participantes foi o carpinteiro e marceneiro José Roberto Candido Paiva, 56. Ele está na unidade se recuperando de um acidente de trânsito. “Já criei diversos objetos com papel, cartolina e papelão, é uma forma de preencher o tempo ocioso e buscar inspiração, trabalhando a mente. Eu crio uma peça já pensando na próxima”, conta, em nota.

Sobre a experiência com o fanzine, ele cita a saudade de amigos que já receberam alta da Casa. “Fiz amizades com profissionais e outros pacientes. Estou prestes a receber alta e só tenho boas lembranças daqui. O fanzine me fez reviver esses momentos, por isso foi uma experiência gratificante”, relembra.

A Casa de Cuidados é uma unidade de transição. Ou seja, é intermédio entre o hospital e a volta para casa. “Um dos nossos maiores objetivos é ensinar os cuidadores a cuidar dos pacientes, para que possam ir para casa de forma mais segura. Aqui eles vão aprender a lidar com aquele paciente”, explica a psicóloga.