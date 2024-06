Recursos do PAC garantem construção de hospital no Porangabussu, diz reitor

Foto: FÁBIO LIMA REITOR da UFC, Custódio de Almeida, falou sobre o Campus Iracema

A Universidade Federal do Ceará (UFC) deve expandir suas atividades por meio da construção do hospital universitário no Campus Porangabussu e do projeto do Campus Iracema. Segundo informou o reitor da entidade de ensino, Custódio Almeida, em coletiva de imprensa realizada na terça-feira, 11, existe uma expectativa inicial de que obras possam ser concluídas em 2026.

Instituição vai contar com um recurso proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que foi anunciado na segunda-feira,10, pelo Ministério da Educação (MEC), para iniciar e dar seguimento a obras localizadas em municípios como Russas, Crateús, Itapajé, Sobral, Quixadá e Fortaleza. No geral, Governo Federal deve aplicar um aporte de R$ 5,5 bilhões na rede federal de educação em todo o Brasil.

O recurso vai permitir a construção de um hospital universitário no campus Porangabussu, na Capital. De acordo com o reitor Custódio Almeida, a ideia é que todas as especialidades realizadas atualmente pelo Hospital Universitário Walter Cantídio sejam transferidas para o novo espaço, melhorando o atendimento.

"Nós vamos ter no novo espaço toda a área de transplantes, de transplantes de rim, de fígado, cirurgias de alta complexidade (...) E o atual hospital vai ser uma espécie de extensão, de leitos para as atividades que hoje estão sufocadas (...) (O novo hospital) Vai prestar um imenso serviço a população, serviço com mais qualidade, com mais possibilidade de atendimento, com mais equipamentos, com mais conforto para os pacientes, com mais conforto para os trabalhadores da saúde", destacou em coletiva.

O projeto do Campus Iracema, na Praia de Iracema, também deve ser realizado contando com o recurso do Governo Federal. Equipamento vai funcionar no espaço que deveria comportar o antigo Acquário Ceará, e que foi cedido para a UFC em 2023, para sediar o Instituto de Ciências do Mar da UFC (Labomar-UFC).

No local também vai funcionar o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), que deve "simular a vida em biomas". "(Espaço) Vai permitir que as pessoas conheçam esses biomas, que façam experiências interativas. É um centro de pesquisa na área tecnológica, na área de inteligência artificial, mas também um centro de entretenimento, um centro de experiências interativas", diz reitor.

De acordo com Custódio, o projeto aguarda fase de licitação para que obras possam ser iniciadas. O complexo vai contar ainda com uma unidade acadêmica nos Prédios dos Correios, que pode se tornar a nova sede do Instituto de Cultura e Arte (ICA), e um equipamento que será construído no terreno que abrigava o Edifício São Pedro, cuja demolição foi concluída há cerca de duas semanas.

Para a construção desse útimo equipamento, a UFC pretende buscar verbas junto ao Ministério da Educação, mas também mantém um interesse em fazer uma parceria público e privada. "Uma parceria público e privada bem sucedida garante a construção e garante a manutenção, então é isso que a gente vai estudar", disse reitor.

UFC espera notificação para ocupar "imediatamente" terreno do Edifício São Pedro

O terreno onde estava erguido o Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, pode vir a abrigar um Centro de Eventos vinculado a Universidade Federal do Ceará (UFC). Conforme informou o reitor da instituição, Custódio Almeida, em coletiva realizada nessa terça-feira, 11, a entidade espera ser notificada oficialmente sobre a liberação do espaço para ocupar local de forma "imediata".

Prédio histórico teve sua demolição concluída há cerca de uma semana e o terreno, que pertence à União, foi declarado de interesse público pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU) após ser constatado que, dos 141 proprietários do local, apenas 20 estavam com as taxas de aforamento - que é a transferência do domínio útil de um imóvel - em dia.

Dessa maneira, terreno foi cedido a UFC, que havia encaminhado um ofício neste mês mostrando interesse em ocupar o espaço.

Segundo o reitor Custódio, ideia inicial é que seja construído no espaço um equipamento batizado de Centro Cultural de Iracema, onde o foco seja "cultura, arte, entretenimento e eventos" que contemple "toda a universidade" e também a parcerias que serão realizadas.

Ainda conforme explicou o reitor, a instituição espera ser notificada oficialmente sobre já poder ocupar o espaço para realizar ações de forma "imediata" no local, como "feira das profissões, apresentações culturais, feiras de livros", entre outras.

"O (processo) tem uma demora, a gente tem que ter um projeto discutido internamente, a gente tem que ter uma licitação e a gente tem que ter uma construção. É por conta disso que nosso interesse não é esperar o tempo em que isso vai ficar tudo pronto pra ocupar, a gente já quer iniciar com uma ocupação, usando o espaço para várias atividades", destacou.

"A ideia é convidar a comunidade universitária quando a área estiver minimamente preparada pra (levar) essas manifestações a ocuparem cotidianamente até que o terreno precise ser desocupado para a edificação da obra final (...) A nossa ideia não é botar tapume, fechar e deixar guardado até que a obra comece. Nossa ideia é ocupar imediatamente", completa.

