Mais 1.135 PMs atuarão nas ruas do Ceará a partir da próxima semana

Foto: Divulgação/Carlos Gibaja/Casa Civil ANÚNCIO foi feito por Elmano durante live semanal em suas redes sociais

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nessa quarta-feira, 12, o emprego de mais 1.135 policiais militares a partir da próxima semana. Esse contingente, anunciou Elmano em sua live semanal nas redes sociais, irá atuar, “de forma prioritária”, em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital.



O Governo do Estado confirmou que esse reforço é proveniente dos alunos-soldados que estão em formação e começarão o período de estágio operacional nas ruas. O curso de formação desses policiais, que foram aprovados nos últimos concursos realizados na área, teve início em fevereiro deste ano.



Conforme anunciou Elmano, a atuação dos novos policiais militares se dará a pé e também de forma motorizada, prioritariamente, em ruas, praças, áreas de praias, centros comerciais, corredores de grande movimentação de pessoas, entre outros.



“A chegada desse reforço é para a nossa população perceber, ver e sentir uma maior presença da polícia nas nossas ruas”, disse Elmano. “Vamos seguir no combate das organizações criminosas que tanto amedrontam o nosso povo”.



Durante a live, o governador conversou, por telefone, com Roberto Sá, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O secretário afirmou que, nas reuniões feitas com os chefes das forças de segurança vinculadas à SSPDS, houve a orientação para que o efetivo fosse redistribuído para locais onde a presença de agentes de segurança é mais necessária, conforme os estudos de análise criminal realizados.

Sá também disse que, levando em conta a necessidade de maior visibilidade da atuação das forças de segurança, já foram realizadas ações de “repressão qualificada”, com integração das corporações.



“Eles (policiais) estão hoje em locais onde a população está, por onde a população passa e, efetivamente, onde a gente tem estudo de análise criminal que mostra maior índice de CVLIs (Crimes Violentos Letais e Intencionais, ou seja, homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) e de CVPs (Crimes Violentos contra o Patrimônio, ou seja, roubos em geral)”, disse o secretário.



“Isso já vem dando algum resultado, a gente tem recebido retorno importante que as pessoas estão vendo mais policiais em alguns logradouros nos horários importantes e também vendo operações de saturação, principalmente, em área de CVLI”.



Elmano ainda lembrou da criação, na última segunda-feira, 10, do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi), que reunirá representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das forças de segurança para discutir medidas para a segurança pública. A primeira reunião do comitê ocorrerá na próxima terça-feira, 18.



Na edição de segunda do Diário Oficial do Estado (Doece), foi publicado o decreto de criação do Coesi. No texto é afirmado que o Coesi também poderá contar com “representantes convidados eventuais com interface sobre a temática da segurança pública, defesa social, justiça criminal e/ou ordenamento urbano” provenientes da esfera federal e dos municípios, além de “outras autoridades e/ou especialistas mediante sugestão e consenso dos membros permanentes”. Está previsto para os próximos 60 dias a elaboração do regimento interno do Comitê.