Novo posto de saúde no bairro Edson Queiroz tem capacidade para atender 8 mil pessoas

Foto: FÁBIO LIMA SECRETÁRIO Galeno Taumaturgo e prefeito José Sarto durante a inauguração do posto

O quinto novo posto de saúde foi entregue pela Prefeitura de Fortaleza nessa quarta-feira, 12, no bairro Edson Queiroz, com capacidade para atender 8 mil pessoas. O equipamento está entre as 16 novas unidades previstas no pacote de investimentos em saúde da Prefeitura, que prevê a entrega dos postos até o fim do ano.

Durante a entrega do equipamento, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que quer inaugurar mais 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) até o início do mês de julho, período em que o gestor pode estar presente nas entregas municipais antes das eleições. A previsão inicial era de 16, mas o gestor afirmou que pretende entregar 18 unidades.

“Essa semana a gente entrega mais uma unidade e, no decorrer do mês de junho até o início de julho, a nossa intenção é entregar para a população de Fortaleza todos os 18 novos postos de saúde, além dos nove que foram requalificados do zero. A ideia é entregar até o início de julho todos os novos postos já funcionando”, disse Sarto.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Galeno Taumaturgo, a nova unidade é classificada como “posto modelo”. “Tem todos os atendimentos que são exigidos pelo Ministério da Saúde, médico saúde da família, enfermeiro, vacina, curativo, farmácia, atendimento ginecológico, um posto completo”, detalha.

Ainda segundo o titular da pasta, a unidade chega a partir de uma carência da comunidade, que se deslocava para um posto mais distante. Ele afirma que, com a entrega, há avanços em trazer a saúde para mais perto da comunidade do entorno e diminuir a quantidade de pessoas que procurava o outro equipamento.

A autônoma Fernanda Alexandre Lima, 21, disse que antes precisava procurar atendimento em uma unidade mais distante e que, a divisão de facções criminosas entre as regiões, afetava a segurança dela e de outras pessoas da região e, principalmente, a busca pelo atendimento médico. “Essa questão das divisões das facções era muito difícil, eu precisava ir para o posto do bairro próximo da Sapiranga porque não podia ir para o Matos Dourado”, conta.

Ela ainda afirma que, com a implantação do novo posto na localidade, a sensação de segurança aumentou por não precisar se deslocar para outras unidades de saúde em outros bairros. “A minha preocupação maior era realmente a distância, e aqui ficou muito melhor, mais perto da gente e sentimos mais segurança”, pontua.

A preocupação da diarista Maria Luiza de Souza, 51, é que não falte médico. Ela tem um filho de 28 anos que tem epilepsia e precisa do equipamento de saúde para o acompanhamento do filho. “A expectativa é essa, que não falte médico e medicamentos e que venha médicos de neuro porque muita gente aqui precisa”, comenta a diarista.

As outras quatro novas unidades estão nos bairros Siqueira, Messejana, Lagoa Redonda e Barra do Ceará. No cronograma de entrega das novas unidades, a comunidade da Lagoa do Urubu, no bairro Padre Andrade, deve receber a sexta unidade nova.

Com as novas estruturas, a Capital possui 121 postos de saúde, antes com 118 unidades básicas de saúde. “Ampliamos nossa cobertura de saúde e estratégia em família de 71% para 80%”, afirma Sarto. (Colaborou Odora Creston/Especial para O POVO)

Secretário diz que Fortaleza avançou na vacinação da poliomielite, que termina sexta

O secretário de saúde, Galeno Taumaturgo, afirmou que Fortaleza avançou na vacinação da poliomielite. A campanha nacional teve início no dia 27 de maio e termina nesta sexta-feira, 14. “Nosso balanço é muito bom e tivemos uma procura grande de pessoas para se vacinar. Até nos surpreendeu porque o Brasil, de forma geral, vem com uma certa dificuldade de adesão à vacina”, comenta.

O público-alvo são crianças menores de cinco anos. Até o dia 4 de junho, seis mil delas foram imunizadas. Na Capital, a meta é vacinar 74 mil crianças. No Brasil, a meta é imunizar 13 milhões de pessoas. A poliomielite é causada por um vírus e a única forma de prevenção é por meio da vacinação.

O balanço parcial da vacinação contra a doença na Capital, no entanto, não foi divulgado pelo o titular da pasta municipal de Saúde e que os dados serão apresentados após o fim da campanha. A meta da vacinação contra a doença não é atingida desde 2016, principal preocupação dos gestores da saúde no País.

Confira imagens da inauguração do novo posto