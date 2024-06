Com investimento de R$ 1,4 milhão, posto de saúde é inaugurado na Grande Messejana

Foto: Lara Vieira/O POVO Posto de Saúde do Conjunto São Bernardo, em Fortaleza, já está em funcionamento

Um novo posto de saúde foi inaugurado na Grande Messejana, em Fortaleza, nessa sexta-feira, 14, para contemplar a comunidade Conjunto São Bernardo e seu entorno. A unidade Josafá Gomes da Silva deve beneficiar cerca de nove mil pessoas, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O investimento foi de R$ 1,4 milhão para a construção do equipamento.

O posto de saúde Josafá Gomes da Silva já está em funcionamento, no horário das 7 às 19 horas. A unidade conta com consultórios para atendimento médico e de enfermagem, consultório odontológico, sala de procedimentos, salas de vacina, dentre outras instalações. O equipamento também conta com uma Farmácia Polo.

A cerimônia de inauguração do posto reuniu gestores públicos, profissionais da saúde e a comunidade do Conjunto São Bernardo.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Galeno Taumaturgo, a Farmácia integrada ao posto realizará a distribuição de 137 medicamentos, entre básicos e especializados. “A Farmácia Polo facilita a vida dos pacientes, permitindo que não precisem se deslocar a grandes distâncias e reduzir essa necessidade”, comentou o gestor.

As obras foram executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf). Segundo o secretário Samuel Dias, outros 14 novos postos de saúde devem ser inaugurados na Capital. “Nas próximas semanas, ainda no mês de junho, a gente vai entregar todos eles”, disse.

O posto de saúde é nomeado em homenagem a Josafá Gomes da Silva, nascido em Acaraú, que se mudou para Fortaleza em 1963. Ele escolheu o Conjunto São Bernardo para viver e lutou por melhorias para a comunidade, como a construção de casas e a instalação de energia elétrica. Durante o evento de inauguração da unidade, também esteve presente a família do homenageado.

Morando há sete anos na região do Conjunto São Bernardo, na Grande Messejana, Lucivanda Vieira, 49, diz estar contente com a instalação no bairro, mas teme que a problemática da falta de médicos se repita na unidade. “Para ter atendimento, nós tínhamos que ir no Posto da Messejana (Lucia de Sousa Belém), mas muitas vezes a gente vai e não tem médico. Além disso, para fazer exames é uma complicação. Estava esperando há mais de um ano para fazer uma ressonância magnética. Acabei fazendo particular. Espero que agora, com um posto perto da gente, fique mais fácil”, afirmou.

Também moradora do bairro, Ivonete Tavares, 56, cita que a falta de médicos se estende ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da Messejana. “Já está com duas vezes que vamos pegar a receita da nossa filha, que é de alto custo, e não tem médico para fazer. Infelizmente, temos que nos virar para comprar. Os funcionários não têm culpa, é responsabilidade do governo”, disse.

Em nota, a SMS informou que há médicos psiquiatras na unidade e que o remédio não estaria em falta.

"O Caps Geral Messejana, na Regional de Saúde VI, conta com três médicos psiquiatras em sua equipe, além de equipe multidisciplinar, composta por médico clínico, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, e outros profissionais, que estão com suas atividades sendo desenvolvidas normalmente", diz a nota. "Também não há falta do medicamento Olanzapina, considerado de alto custo, fornecido pelo Ministério da Saúde, e constando na Rede de Frio da Secretaria Municipal da Saúde".