Operação prende 9 suspeitos de integrar organização criminosa

Foto: Divulgação/ SSPDS Polícia Civil cumpre mandados de prisão nesta sexta-feira, 14. Na foto, materiais apreendidos nas primeiras horas da operação

Nove pessoas foram presas em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa sexta-feira, 14, em Fortaleza. Os alvos são investigados por integrarem organização criminosa com atuação no bairro Couto Fernandes. A operação foi nomeada de "Demote

Dessas prisões, seis pessoas foram capturadas por mandados de prisão e outras três em flagrantes. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos em penitenciárias, totalizando 11 alvos alcançados.



Dos nove indivíduos que foram presos, O POVO apurou a identidade de cinco suspeitos identificados como: Roger Nascimento de Lima; Francisco Anderson Lima Girão; Ana Ketlen Silva Farias ;José Maximiliano Pinto da Silva e Antonio Denival Cabral Freire.

Duas prisões realizadas em flagrante foram de dois criminosos que estavam assaltando um ônibus. Durante as diligências na região, os suspeitos foram abordados por policiais civis e conduzidos para uma delegacia, onde foram autuados por crime de roubo qualificado. Os pertences roubados foram restituídos aos proprietários.

Os suspeitos presos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com os 16 mandados de buscas e apreensão foram apreendidos entorpecentes, celulares e uma quantia em dinheiro. De acordo com o Alisson Gomes, delegado titular da Draco, a operação foi nomeada como "Demote" em alusão a estratégia da Polícia Civil em desmontar e desarticular as organizações criminosas. A facção que atua na região do Couto Fernandes e Bela Vista é o Comando Vermelho (CV).

O delegado Alisson Gomes, informou que na organização cirminosa existia uma clara divisão das funções: "É um requisito legal para ser considerada organização criminosa, a divisão das funções, um fica responsável pelo tráfico de drogas, outro por homicídio, outro pelo armamento."

Segundo Alisson Gomes, o resultado da operação "Demote" foi um sucesso: "conseguimos tirar 11 criminoso efetivamente de circulação e com isso, a nossa sociedade ganha. Eles estão à disposição da Justiça e esperamos a responsabilização criminal de todos eles.