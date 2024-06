Suspeito de matar homem e ferir bebê morre em troca de tiros

Foto: WhatsApp O POVO Ocorrência de troca de tiros no Motel Diamante no alto da balança

Um dos suspeitos de participar do tiroteio que matou um homem e acertou a cabeça de um bebê, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira, 14, morreu em decorrência de uma troca de tiros com policiais Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O episódio aconteceu na tarde de ontem, 15/6, dentro do Motel Diamante, localizado no bairro Alto da Balança. O suspeito que morreu na troca de tiros foi identificado como William Ferreira. Na ação, dois homens foram presos e um baleado.

De acordo com imagens enviadas por fontes foi possível ver o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dentro do Motel Diamante realizando um procedimento de reanimação do homem que estava baleado e no chão. No entorno do estabelecimento, havia também a presença de vários veículos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) informou que as diligências realizadas pelas polícias Civil e Militar do Ceará chegaram em dois suspeitos que foram localizados em um imóvel no bairro São João do Tauape, os homens estariam em posse de drogas.

Um dos indivíduos possui antecedentes por violência doméstica e desacato. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e será investigada pelo crime no Joaquim Távora.

A SSPDS também informou que o principal suspeito de ter praticado o referido crime ao ser abordado pela polícia atirou contra a composição. Durante o confronto, ele foi atingido e morreu. Uma pistola e munições foram apreendidas pela polícia.

No dia do crime, no no bairro Joaquim Távora, imagens de câmera de segurança registraram o momento em que ocorreu o homicídio, em uma praça, por volta de 22 horas.

No vídeo, é possível ver um homem carregando o bebê. Ele está acompanhado por uma mulher e outras duas crianças. O POVO apurou que o bebê, de 9 meses, foi atingido na cabeça e passou por cirurgia. O estado é considerado grave.