Marina Silva fala hoje no seminário "Ceará pelo Clima"

Com a presença de nomes nacionais e internacionais, o Seminário "Ceará pelo Clima: Desenvolvimento, Sustentabilidade e Justiça Social" será realizado nesta segunda-feira, 17, e terça-feira, 18. Evento é realizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Primeiro dia do seminário terá a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, além da palestra magna com o biólogo e cientista norte-americano Philip Martin Fearnside, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e um dos maiores especialistas em mudanças climáticas do mundo.

A abertura do evento será realizada às 8h30min, que contará com a presença do governador Elmano de Freitas e da secretária da Sema, Vilma Freire.

O seminário será dedicado à discussão de temas como justiça climática, transição energética e justiça social. Dentre os objetivos do evento, está "identificar soluções para ampliar a produção de energias renováveis de forma justa, inclusiva e popular" e "explorar possíveis alternativas de adaptação e mitigação no contexto do Ceará".

Outro ponto importante é "estimular gestores municipais a enfrentarem a problemática da gestão de resíduos"

"Vamos reunir diversos públicos e renomados especialistas nacionais para discutir ações essenciais para limitar o aquecimento global, prevenir desastres climáticos e proteger nossa sociedade. O objetivo é trocar experiências e contribuir para um presente e um futuro sustentáveis", explica a titular da Sema, Vilma Freire.

O Seminário realizou uma Chamada de Trabalhos que tivessem como base "Sustentabilidade Socioambiental", ou interface com a "Agenda Ambiental na Administração Pública". Foram selecionados dez trabalhos mais bem avaliados, que participaram de exposição durante o evento.

A programação será dividida nos seguintes Eixos Temáticos: Transição Energética Justa no Ceará; Juventude e Crise Climática; Estratégias para fortalecer as políticas públicas estaduais; Justiça Climática - Impactos do racismo ambiental; Vulnerabilidades Climáticas Cearenses - Mitigação e adaptação, Resíduos e Economia Circular - Implementando a política nacional de resíduos sólidos.