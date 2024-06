Quadro de saúde de bebê baleada segue estável, afirmam familiares

Foto: FÁBIO LIMA CRIANÇA, vítima de um tiroteio em Fortaleza, está no IJF-Centro

A bebê de nove meses baleada na cabeça na última sexta-feira, 14, segue internada no Instituto José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. De acordo com a tia da bebê, a criança ainda não passou por nenhum procedimento cirúrgico e o quadro da criança segue estável.

Ao O POVO, em uma ligação, a mãe da bebê diz que a filha está reagindo e se mostra esperançosa: "Ela reagiu um pouquinho e, em breve, ela irá voltar para casa, em nome de Jesus."

Na última sexta-feira, 14, durante um tiroteio no Bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, um homem foi morto e uma bebê foi baleada. Câmeras de segurança registraram a ocorrência.

No sábado, em diligências da Polícia, dois homens suspeitos de atuarem na ação criminosa no bairro Joaquim Távora foram presos no bairro São João do Tauape. O principal suspeito de ter praticado a ação, reagiu à abordagem da polícia com disparos de tiros, durante o confronto foi ferido e morreu, no bairro Alto da Balança.

A dupla capturada pela polícia estava em posse de uma arma de fogo, um dos criminosos tem passagem por violência doméstica e desacato.