Sete cidades do Ceará registram baixas temperaturas até 16,8ºC

Foto: Demitri Túlio Temperaturas baixas no Ceará. Beija-flor na Reserva Serra das Almas, em Crateús, no sertão dos Inhamuns. 2022

Desde a última sexta-feira, 16, alguns municípios do Ceará têm registrado temperaturas abaixo dos 20ºC. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a menor temperatura registrada até o momento foram os 16,8ºC em Tianguá, na região da Ibiapaba.

Além das setes cidades, outros seis municípios entram nesta lista das temperaturas consideradas baixas para o Semiárido cearense: Aiuaba, Parambu, Penaforte, Poranga, São Benedito e Viçosa do Ceará.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos colocou em seu site a variação de temperaturas baixas no interbvalo da última sexta-feira, 14, até ontem. Tianguá, na região serrana da Ibiapaba, apresentou a menor variação entre as sete cidades cearenses. Variou de 16,8ºC, na sexta-feira, para 18,1ºC, no sábado.

O curioso é que em Aiuaba, município localizado na região dos Inhamuns - um dos lugares onde menos chove no Semiárido cearense -, a temperatura 18,7ºC na última sexta-feira e 19,3ºC, no sábado. Em Parambu, na mesma região que é considerada "quente", os termômetros variaram de 17,8ºC para 17,1ºC.

Para hoje, de acordo com a Funceme, a temperatura está prevista para máximas de 34°C na Jaguaribana e no Cariri. Por outro lado, nas regiões de serra do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Maciço de Baturité e Cariri, a temperatura mínima prevista pode chegar a 17°C.

Em Fortaleza estão previstos valores entre 24°C e 33°C. Em relação ao vento, a direção predominante é de sudeste, com velocidade máxima prevista de 40 km/h para regiões de serra e faixa litorânea.

Ainda segundo a Funceme, hoje, há previsão de chuvas fracas e isoladas na madrugada e manhã no Sertão Central, Inhamuns e Litoral de Fortaleza. O mesmo prognóstico vale para os períodos da tarde e da noite no Sertão Central, Inhamuns, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Cariri. O motivo das chuvas previstas é o avanço de áreas de instabilidade do leste da região NEB. Além disso, efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, calor, umidade e interação dos ventos com o relevo, também podem contribuir para as chuvas previstas.