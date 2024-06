Tráfego irregular de veículos nas dunas demanda fiscalização

Uma das poucas áreas verdes remanescentes em Fortaleza, a Unidade de Conservação (UC) que engloba o Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba, no encontro com a foz do rio Cocó, tem sido constantemente alvo de descarte irregular de lixo na faixa de praia. Além disso, veículos trafegam irregularmente nas dunas.

O POVO questionou os representantes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Quis saber se Agência pretende intensificar o monitoramento em julho, mês de férias, quando o movimento aumenta. Porém, a Agefis não apresentou o planejamento.

O POVO tem denunciado o trânsito ilegal de veículos na APA há semanas, com flagrante de trânsito de carros e motos, comércio de bebidas alcoólicas. Em julho de 2023, a movimentação irregular na região também foi denunciada.

No último fim de semana, dias 9 e 10 de junho, a Agefis autuou seis veículos em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito. Desses, quatro foram apreendidos e dois conseguiram escapar, mas foram "autuados remotamente".

Em casos de flagrante, a pessoa é autuada e sujeita a multa que pode variar de R$ 303,75 a R$ 4.050,00 para pessoa física e até R$ 48 mil para pessoa jurídica.

Outra situação no campo de dunas é interesse privado com projetos e loteamentos de imóveis de luxo na área preservada. Na quinta-feira, 13, o Ministério Público do Ceará realizou uma vistoria no Parque. "Nós temos um processo a respeito de um empreendimento que será construído próximo à APA da Sabiaguaba. Solicitamos um laudo técnico à Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (Astef) com mais informações sobre a área e essa visita técnica busca averiguar a possibilidade de o Ministério Público se manifestar sobre as obras", explica a promotora de justiça Ann Celly Sampaio.