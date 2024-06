Mulher suspeita de chefiar organização criminosa é presa

Foto: Reprodução SSPDS Polícia Civil deflagra operação "Lex Dominatus"

Uma mulher, suspeita de chefiar a organização criminosa da Massa Carcerária, foi presa ontem, 17, durante a operação “Lex Dominatus”. A mulher foi identificada como Viridiana Silva dos Santos, de 38 anos. Além de Viridiana Silva, mais quatro pessoas suspeitas de estar envolvidas na organização criminosa foram presas, entre os capturados estava um menor de idade. Dezesseis mandados de busca e apreensão contra os criminosos também foram cumpridos.

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no bairro Vila Peri, em Fortaleza, região onde os integrantes da organização criminosa atuavam. “Em uma das ocasiões, conseguimos identificar vítimas de uma das organizações criminosas que estavam expulsando diversos moradores, com isso identificamos uma das chefes”, afirmou Valdir Passos, delegado do 5° distrito policial.

Na coletiva de imprensa que aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o delegado Valdir Passos revelou que Viridiana Silva era integrante de uma facção e depois mudou de organização criminosa. O POVO apurou que a mulher era da Guardiões do Estado (GDE) e agora é filiada à Massa Carcerária (MC).

Com essa troca, as facções se desentenderam e teve como consequência a expulsão e morte da mãe de Viridiana, em janeiro deste ano. A motivação da briga entre as facções foi que Veridiana Silva teria tentado expulsar pessoas de imóveis que estavam em posse da GDE.

Com exceção das outras quatro prisões que foram cumpridas ontem, 17, a prisão de Veridiana Silva aconteceu no último domingo, 16, durante a visita do marido, que também é suspeito de chefiar uma organização criminosa, em uma penitenciária. Na ficha criminal da mulher consta quatro homicídios, tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, associação ao grupo criminoso, ameaça e dano.

O marido de Viridiana também possui uma ficha criminal com diversos crimes, como: três homicídios, quatro roubos qualificados, receptação, corrupção de menor e organização criminosa. De acordo com o delegado, o homem teria se filiado a facção criminosa após conhecer Viridiana.

Durante as diligências, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) atuou em 14 casas. Nos imóveis, que estavam abandonados, foram apreendidos celulares. Segundo o delegado Valdir Passos, a presença desses aparelhos denotam que os imóveis estavam sendo utilizados pelos suspeitos. O delegado afirmou que os imóveis podem ter sido adquiridos por expropriações e que era utilizado para a traficância.

De acordo com o delegado, as investigações continuam: “Ainda temos diversos outros alvos, infelizmente, ainda não temos provas suficientes para pedir buscas e prisão para esses outros alvos, mas vamos dar continuidade.” Outro passo da operação consiste em identificar pessoas que foram expulsas que foram vítimas de ameaças e se colocar à disposição dessas famílias.



O nome da operação “Lex Dominatus” foi escolhido a partir do objetivo da Polícia Civil em restabelecer a segurança no bairro Vila Peri. De acordo com Valdir Passos, a lei tem que imperar em que se estabelecer nesses locais, em que os criminosos acham que dominaram.