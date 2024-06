Após reforma, escola no Bonsucesso deve beneficiar 500 alunos

Foto: Beatriz Boblitz FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-06-2024: Requalificação da Escola Municipal Prof. Luis Recamonde Campelo, localizada no bairro Bonsucesso. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo)

A Escola Municipal Prof. Luís Recamonde Capelo, situada no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, foi reinaugurada ontem, 18, após passar por reforma. A unidade atende 523 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também abrange áreas adjacentes, como Granja Portugal, João XXIII, Jóquei Clube, Parangaba, São José e Vila Peri. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME), foram investidos mais de R$ 4 milhões na revitalização do espaço.

A reforma abrangeu ações como recuperação da fachada, novo piso, pintura e inclusão de novos espaços, como uma sala-auditório e um laboratório de ciências. Também foi construída uma nova quadra poliesportiva.

O atual diretor da Escola, Darlan Lima Paiva, ressalta que espera que as melhorias estruturais também resultem no desempenho dos alunos. “Esses espaços [requalificados] garantem uma aprendizagem mais eficaz e um ambiente escolar mais acolhedor, impactando positivamente tanto os estudantes quanto o trabalho pedagógico dos professores”.

Diretor e educador há mais de 20 anos, Darlan está há apenas um mês na direção da Escola Prof. Luís Recamonde Capelo. “Existem desafios tanto na gestão pedagógica quanto administrativa. Mas minha expectativa é garantir a permanência dos alunos na escola e promover um ambiente de aprendizagem de qualidade”, pontuou. A unidade atua nos turnos manhã e tarde, com 14 turmas.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-06-2024: Requalificação da Escola Municipal Prof. Luis Recamonde Campelo, localizada no bairro Bonsucesso. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: Beatriz Boblitz

Durante a cerimônia de entrega da escola, que ocorreu na manhã de ontem, 18, estiveram presentes a comunidade, profissionais da educação e lideranças políticas. Em conversa com a imprensa, o prefeito José Sarto ressaltou que há muitos anos a escola não passava por requalificação. A unidade de ensino foi inaugurada em 1992.

“Essa é uma escola com 32 anos de história e há 30 anos não recebia qualquer intervenção. A nova infraestrutura está acompanhada pelo compromisso dos profissionais da educação de Fortaleza”, declarou o prefeito. Conforme a gestão escolar, as obras de reforma na Escola Prof. Luis Recamonde Capelo tiveram início em 2022 e ocorreram em paralelo aos períodos escolares.

Também presente, o secretário da Educação de Fortaleza, Jefferson Maia, declarou que há outras 53 obras em unidades escolares ocorrendo no município. “Muitas delas em fase final de conclusão”, ressaltou.

Durante a cerimônia de entrega, os gestores e apoiadores visitaram as dependências da escola. Em meio aos estudantes, José Sarto chegou a distribuir autógrafos. Ao lado dele, em alguns momentos, uma figura diferente do cenário político cearense surgia em diálogo com o prefeito.

Ainda durante o evento, no momento de discurso de representações políticas em um palco montado na quadra da escola, a figura ilustre foi apresentada ao público pelo deputado estadual Antônio Henrique (PDT).

Tratava-se do pastor Caio Fábio, principal voz do cristianismo não denominacional no Brasil, crítico do cenário evangélico predominante e do movimento bolsonarista. Caio Fábio não chegou a falar no palco, mas foi simpático com o público que solicitava alguma foto com ele. Pouco antes da conclusão do evento, deixou o local.

Pastor Caio Fábio (do lado esquerdo, de blusa vermelha e óculos escuros) ao lado do deputado estadual Antônio Henrique (PDT) Crédito: Lara Vieira/Reprodução

Moradores cobram por reforma em posto de saúde

Dividindo o mesmo quarteirão, o posto de saúde que também leva o nome Prof. Luís Recamonde Capelo mescla-se com as dependências da escola. Quem está na quadra da unidade escolar, inclusive, pode ver os fundos da unidade de saúde. Moradores que estiveram presentes na inauguração da escola, contudo, ainda cobram por medidas de restauro para o posto.

Conforme Raimunda Dias, 68, que mora ao lado dos equipamentos, o posto de saúde foi erguido em uma época muito próxima à escola, há mais de 30 anos. Segundo ela, a estrutura do equipamento está precária. “Está muito ruim, tudo muito antigo. O posto não tem nem ventilador, a gente morre sufocado. Não tem água para beber. Além disso, são poucos médicos e a gente quase não é atendido”, comenta a idosa.

A moradora explica que foi ao evento de inauguração da escola tentar conversar com o prefeito para explicar a situação precária do posto. “Estou fazendo um abaixo-assinado para levar ao prefeito, pois acho um absurdo a situação”, declara.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) sobre a solicitação de reforma do posto de saúde. A matéria será atualizada assim que receber uma resposta.