Fortaleza Limpa coleta 44,3 mil toneladas de resíduos recicláveis em um mês, diz prefeito

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza NO PROJETO Reciclo, material é recolhido em triciclos

Mais de 44,3 mil toneladas de resíduos recicláveis foram coletados no primeiro mês de trabalho do programa Fortaleza Limpa, lançado no último dia 9 de maio. A quantidade superou o total de materiais recolhidos nos 103 ecopontos espalhados por Fortaleza.

Ao todo, dez mil agentes trabalharam na realização de visitas e ações educativas sobre o descarte correto de resíduos sólidos. A informação foi repassada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, durante live realizada na manhã de ontem, 18. Segundo o prefeito, quando o programa foi lançado, foi assumido o compromisso de intensificar as ações de educação, fiscalização e limpeza urbana por toda a Cidade.

“Neste um mês de trabalho, nós criamos e ampliamos ações que fortalecem a coleta seletiva na capital e com muita criatividade, inovação e debates com a sociedade, o Fortaleza Limpa coletou mais 44,3 toneladas de materiais recicláveis. O trabalho é feito de porta em porta, conscientizando a população em todas as regionais, além da sensibilização das pessoas em grandes eventos. Essa galera ajudou a coletar mais de 5 toneladas de resíduos recicláveis”, disse.

Ainda na live, Sarto falou sobre a ampliação do Reciclo, que passou a atender 26 bairros da Capital. “No Reciclo, o cidadão separa o lixo em casa e agenda a visita do reciclo por aplicativo. Os resíduos são recolhidos por catadores em triciclos elétricos, além disso o programa vai além da limpeza urbana, mas também tem papel econômico, porque todo o material coletado vira dinheiro na mão dos catadores, só esse mês gerou R$ 56 mil para as associações envolvidas”, detalhou.

O programa também contou com ações do Recicla+, serviço gratuito que envia caminhões de coleta seletiva para condomínios residenciais, atuando em 11 bairros. Juntas, as coletas porta a porta do Reciclo e do Recicla + somam 38 toneladas de resíduos, o equivalente a 85,62% do volume total.



Ainda na live, o chefe do executivo de Fortaleza anunciou a entrega do novo Terminal José de Alencar para amanhã, 20, no Centro de Fortaleza. O equipamento está localizado na área do antigo Beco da Poeira, ao lado da estação de metrô, entre as ruas Guilherme Rocha e Liberato Barroso.

As obras do terminal foram iniciadas em abril do ano passado. O gestor municipal informou que o equipamento deve suprir a demanda do antigo terminal aberto de ônibus da Praça da Estação. “Com esse terminal aberto, nós vamos ajudar que os passageiros evitem deslocamento desnecessário pelas vias do Centro e vamos atender à demanda do antigo terminal”, disse Sarto.

A entrega do novo equipamento será realizada a partir das 9h30min pela Prefeitura de Fortaleza. O terminal deve contar com três plataformas de embarque e desembarque com coberturas metálicas com mais de dois mil metros quadrados (m²) de área, além de passagens elevadas para pedestres e fixados gradis entre as plataformas para aumentar a segurança dos pedestres.

Em janeiro deste ano, o terminal estava com 71% das obras concluídas. Na época, a pavimentação de concreto estava finalizada, sendo iniciadas as intervenções no prédio de apoio do terminal, que deve contar com salas de apoio para motoristas e seguranças.

O interior do equipamento ainda terá pontos de autoatendimento do Bilhete Único, banheiros, refeitório e paisagismo. Ao todo, a obra deve custar R$ 12,1 milhões. Ainda não foram estabelecidas quais linhas de ônibus deverão operar no novo terminal.