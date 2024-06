No Governo Lula órgãos federais apreendem 171 armas de fogo no Ceará

Desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de janeiro de 2023 até abril de 2024, o Estado do Ceará registrou a apreensão de 171 armas de fogo por órgãos federais de segurança. O número representa um aumento de 76% em relação a 2022, quando foram apreendidas 80 armas.

Em 2023, 141 armas foram apreendidas, sendo que destas 89 foram retiradas de circulação por equipes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 35 da Polícia Federal (PF) e 17 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Nos primeiros quatro meses de 2024, as operações de órgãos federais já contabilizam 30 armas de fogo apreendidas no Ceará. Deste número, foram 14 pela PF, sete pela PRF e nove pela Senasp.

Os números a nível nacional são de um total de 13.340 armas captadas pelas associações. Somente em 2023, foram 10.935 apreensões, um incremento de 28% em relação a 2022 (8.466). E, nos quatro primeiros meses deste ano, mais 2.405.

O diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp (DIOP/SENASP), Rodney Silva, explica que os números registrados em 2023 e 2024 decorrem do aumento da fiscalização e das ações operacionais da PF, da PRF e das polícias militares e civis dos estados.

“O foco tem sido a prevenção das ocorrências de crimes mais graves, como mortes violentas intencionais, crimes passionais e o crime organizado, que se aproveita desse comércio ilegal de armas e, consequentemente, fortalece o tráfico de drogas, o tráfico de armas propriamente dito, tomadas de cidade e outros crimes violentos”, afirma Silva.