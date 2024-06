Viçosa do Ceará: Quarta chacina do ano é a maior no Estado desde 2020

Foto: Reprodução/SSPDS Secretário Roberto Sá em entrevista coletiva concedida em Viçosa do Ceará

O Ceará registrou na madrugada dessa quinta-feira, 20, a sua quarta chacina no ano, a maior desde 2020. Por volta das 3h30min, sete pessoas foram mortas a tiros no Centro de Viçosa do Ceará, município da Serra da Ibiapaba. Outras duas pessoas ficaram feridas e estão internadas na Santa Casa de Sobral (a 103 quilômetros de Viçosa).



O POVO apurou que as vítimas estavam bebendo na praça Clóvis Beviláqua, localizada em frente à Igreja Matriz, quando foram surpreendidas pelos criminosos, que chegaram ao local em carros e motos. Imagens de câmeras de vigilância mostram que as vítimas foram, primeiramente, rendidas pelos assassinos. As vítimas foram obrigadas a colocarem as mãos na cabeça e, em seguida, foram efetuados os disparos.



Quatro homens e três mulheres foram mortos. Eles foram identificados como: Ana Caroline de Sousa Rocha, de 23 anos; André Madeira Olivindo Júnior, de 21 anos; Francisco Luan Brito da Silva, de 26 anos; Geovane de Amorim Silva, 18 anos; Ingrid Ivine de Souza Rocha, de 16 anos; Isamara de Sousa Rodrigues, de 25 anos; e Júlio Félix Rodrigues, de 24 anos.



Uma adolescente de 13 anos e um bebê de 8 meses também estavam entre o grupo que foi vítima da matança, mas não foram feridos. A mãe de Isamara conversou rapidamente com O POVO. Bastante emocionada, ela disse que a filha não tinha envolvimento com crimes.

O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, foi até Viçosa, assim como o delegado-geral, Márcio Gutierrez; o coronel comandante-geral da PM, Klênio Savyo; e o secretário executivo de Ações Integradas e Estratégicas da SSPDS, Sérgio Pereira. A SSPDS informou que Viçosa recebeu reforços de policiais militares e civis, assim como profissionais dos setores de inteligência.



Em entrevista coletiva realizada na manhã de ontem, Roberto Sá informou que o crime foi motivado por uma disputa entre grupos criminosos, mas ele disse que mais detalhes sobre as motivações do crime só poderão ser repassados após a investigação. “Nós podemos afirmar que há envolvimento de grupos relacionados ao tráfico de drogas”, disse o secretário. “Se é disputa entre facções ou se é uma dissidência de uma facção, isso a investigação é que vai nos dizer”.

Conforme Sá, algumas das vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. A SSPDS divulgou que duas das vítimas tinham antecedentes criminais. Ana Caroline tinha passagens por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo; e Júlio Félix havia sido preso em 2019 por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



Ana Caroline era monitorada por tornozeleira eletrônica. Ela havia sido presa em 27 de abril deste ano, ao lado de um homem e uma mulher, com algumas pedras de crack, papelotes de cocaína, uma quantidade não informada de maconha e um revólver calibre 38. Um dias antes dessa prisão, um homem, suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em Viçosa em 15 de abril, foi detido e contou a PMs que Ana Caroline havia sido a mandante do crime. O caso, porém, seguia sendo investigado. Ana Caroline também já havia sido presa em flagrante por um homicídio registrado em Viçosa em 24 de dezembro de 2022. Ela era suspeita de dar abrigo a dois homens apontados como executores de Benedito Alves Pereira, de 44 anos.



Nas diligências realizadas após a chacina, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e posse de uma arma de fogo. O envolvimento delas com a matança, porém, ainda é investigado. O trio não teve o nome divulgado.



Em suas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que a chacina era “inaceitável”. “Tenham certeza que os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade”, publicou o governador. “Minha solidariedade aos familiares e amigos”. (Com informações de Dayanne Borges e Dárcio Santos/Especial para O POVO)



Matança em Viçosa é a maior no Estado desde 2020

O Ceará não tinha tantos mortos em uma única chacina desde que homens invadiram uma residência na Zona Rural de Ibaretama, em 29 de novembro de 2020, e assassinaram também sete pessoas. Desde então, 18 ocorrências com pelo menos quatro mortes foram registradas no Ceará. Foram três chacinas em Fortaleza, oito nos municípios da Região Metropolitana da Capital e as sete restantes em municípios do Interior.

O próprio município de Viçosa do Ceará já havia registrado uma chacina em 2021, quando quatro pessoas foram mortas dentro de uma casa no bairro Santa Cecília no dia 11 de dezembro. As vítimas foram: Carlos Henrique de Carvalho Passos, Priscila Márcia da Silva Mendonça, Luciano Francisco da Cunha e Claudiana Olímpio

da Silva.

Daniel Gomes da Silva, de 34 anos, apontado como liderança da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Viçosa, foi indiciado pelo crime. O Ministério Público Estadual (MPCE), entretanto, pediu mais diligências à Polícia Civil e não ofertou denúncia referente ao caso até o momento. O inquérito segue em andamento.

Com a chacina dessa quinta, Viçosa do Ceará passou a registrar 12 homicídios neste ano, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O último caso havia sido registrado no dia 5 deste mês, quando um homem de 36 anos foi morto a tiros.

Em nota, a Prefeitura de Viçosa do Ceará manifestou "profunda consternação diante do inaceitável caso de violência ocorrido". O Executivo Municipal afirmou ter solicitado reforços policiais ao Governo do Estado. "Reafirmamos que a responsabilidade pela segurança é, sobretudo, do Estado, e estamos trabalhando em conjunto com estreita colaboração com as autoridades para garantir a proteção e o bem-estar de nossa população".

Chacinas no Ceará em 2024

17 de fevereiro

Quatro homens foram mortos a tiros em um sítio na localidade de Arraial Santa Isabel,

em Aracoiaba

17 de fevereiro

Cerca de duas horas após a chacina em Aracoiaba, quatro mulheres foram mortas em uma residência do bairro Urucutuba, em Caucaia (Região Metropolitana

de Fortaleza)

2 de março

Quatro homens foram mortos a tiros no distrito de Guanacés, em Cascavel (Região Metropolitana

de Fortaleza)