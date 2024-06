Elmano anuncia 'reforço financeiro' para intensificar operações nas ruas

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará REUNIÃO da cúpula da Segurança Pública com Elmano de Freitas no Palácio da Abolição

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou neste domingo, 23, a autorização imediata de reforço financeiro para intensificar as operações policiais nas ruas e combater o crime. A informação foi dada em uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram do governador, que prometeu ainda divulgar novas medidas de segurança nesta segunda-feira, 24.

O incremento financeiro, de acordo com o governador, vai representar um aumento de 20% no número de policiais atuando no Estado. Ao todo, a medida garantirá mais 1.300 profissionais da corporação, que estariam de folga e que poderão optar por trabalhar reforçando as operações.

A cúpula da Segurança Pública estadual se reuniu no Palácio da Abolição na manhã deste domingo para avaliar as últimas ações e projetar novos cenários. Na reunião, estavam presentes o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, e o secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, além de integrantes de postos de comando e gestores de órgãos vinculados da segurança pública.

Elmano afirmou que nas últimas horas houve um "recuo importante" nos casos de violência do Estado. O governador agradeceu ainda a todos os profissionais de segurança do Ceará, que de acordo com Elmano, atuaram de forma intensa para garantir a paz da população.

"A partir de amanhã iremos anunciar novas medidas de fortalecimento das nossas forças de segurança, de encaminhamentos práticos para que nossas forças tenham melhores condições de enfrentar e vencer o crime organizado. Nós não vamos parar um minuto enquanto não garantirmos paz e tranquilidade para o povo cearense", afirmou Elmano.

Na última sexta-feira, 21, o Estado registrou um dos dias mais violentos do ano com 18 homicídios em 24 horas. Os assassinatos foram registrados em Fortaleza, Caucaia, Pacatuba, Maranguape, Itapipoca, Caridade, Chaval, Pentecoste e Campos Sales.

Na Capital, os casos aconteceram na Praia do Futuro II, Messejana, Barroso (2x), Mondubim (2x), Siqueira e Bonsucesso. Na manhã do sábado, 22, um corpo, que apresentava sinais de violência, foi encontrado na praia do Pirambu.

O POVO apurou que uma das medidas analisadas, a de solicitar o contingente da Força Nacional, não seria feita por enquanto. Teria sido uma avaliação após a baixa de ocorrências de homicídios de sábado para domingo.

No sábado, quando os casos do dia anterior repercutiam mais fortemente, o governador anunciou ter conversado, por telefone, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e não descartou pedir o apoio federal.

Na madrugada deste domingo, nenhum homicídio foi registrado em Fortaleza, segundo a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Três das oito crianças recebem alta

Três das oito crianças e adolescentes baleadas na tentativa de chacina na areninha do bairro Barroso, em Fortaleza, na sexta-feira, 21, já receberam alta hospitalar. Outras cinco seguem internadas no Instituto Doutor José

Frota (IJF).

Atualizações foram divulgadas neste domingo, 23, em nota do hospital. Dentre as vítimas, três são meninas, com 11, 13 e 16 anos, e cinco meninos, com 8, 9, 10, 15 e 16 anos.

O garoto de oito anos foi baleado na cabeça e precisou ser internado na UTI. Ele segue em estado grave. Outros dois meninos passaram por cirurgias de emergência.

O prefeito José Sarto (PDT) chegou a usar as redes sociais neste domingo para informar sobre as altas. Ele destacou que segue acompanhando o estado de saúde das crianças e adolescentes vítimas do episódio.