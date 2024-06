Investigação aponta pelo menos 6 pessoas como executores na tentativa de chacina

Foto: GOOGLE TENTATIVA de chacina foi registrada sexta-feira, 21, na areninha do Jardim Violeta, no Barroso

Pelo menos seis pessoas teriam participado diretamente da tentativa de chacina que deixou 10 pessoas baleadas na noite de sexta-feira, 21, na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso. Dois adultos foram presos e um adolescente foi apreendido suspeito de envolvimento na ação que deixou mortos Daniel Levy Cardoso Gomes, de 10 anos, e Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos.

Conforme informado em entrevista coletiva nesse domingo, 22, o principal alvo dos homicidas era um homem que deixou o local momentos antes do crime. O crime teria sido realizado no contexto da disputa entre as facções criminosas Massa Carcerária, a que pertenciam os suspeitos presos, e Comando Vermelho (CV).

Foram presos: Victor Henrique Pereira Carneiro, de 21 anos, e Tainara da Silva Bezerra, de 26 anos. Ambos foram autuados, ainda em estado de flagrante, pelos crimes de homicídio qualificado (dois consumados e oito tentativas), receptação, corrupção de menores e integrar organização criminosa. Eles tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva em audiência de custódia realizada nesse domingo, 23.

Outros suspeitos já foram identificados e são procurados pelas forças de segurança. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Francisca Ivone foi executada no momento em que tentava proteger as crianças dos criminosos.

Durante a entrevista coletiva desse domingo, o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, afirmou que as investigações continuam para identificar outras pessoas que podem ter participado do crime. "Importante destacar que nós temos mais indivíduos que participaram dessa ação criminosa já identificados pela Polícia Civil", afirmou Gutiérrez. "Nossos trabalhos agora seguem no sentido de localizar e capturar esses indivíduos e também identificar pessoas que porventura tenham auxiliado ou colaborado com a ação criminosa".

O delegado Ricardo Pinheiro, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por sua vez, destacou na coletiva que recursos financeiros aportados pelo Governo do Estado possibilitaram o aumento do número de equipes que estão atuando na investigação. "O trabalho investigativo já aponta a participação direta de seis pessoas. Isso não exclui que mais indivíduos possam ter, de alguma forma, contribuído para o crime, mas até o presente momento contamos com seis indivíduos identificados que efetivamente participaram da ação criminosa", disse Pinheiro. (Com informações de Gabriela Almeida, Mariana Fernandes e Yuri Gomes)

Duplo homicídio é registrado na zona rural de Morrinhos

Dois homens foram mortos a tiros em um bar da localidade de Intans, no município de Morrinhos, na Mesorregião do Litoral Norte do Estado. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 23.

Um outro homem também foi ferido na ação criminosa e socorrido em uma unidade de saúde. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que acompanha o caso pela Delegacia Municipal de Marco, município vizinho a Morrinhos.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Uma das vítimas foi Ezaquiel Gomes, irmão do vereador Naftali Gomes (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Morrinhos.

Um outro duplo homicídio no Litoral Norte havia sido registrado na noite de quinta-feira, 20, em Itarema. Dois homens foram mortos em uma praia do município. Também nenhum suspeito foi preso até o momento.

Até a última quarta-feira, 19, 145 homicídios haviam sido registrados em todo o Estado do Ceará neste mês, conforme dados da SSPDS. Ao todo, 1.600 assassinatos no Ceará constam nas estatísticas divulgadas em 2024, um número 20,57% maior que os 1.327 homicídios registrados no mesmo período do ano passado.