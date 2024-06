Governo intensifica ações de segurança em áreas mais violentas do Ceará

Foto: Ana Rute Rammres Governador Elmano de Freitas dá início à nova operação policial contra insegurança no Estado

Cerca de 240 agentes de segurança vão intensificar as ações nas áreas de maior incidência criminal da Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) do Ceará. Contingente será distribuído em 61 equipes, que devem atuar principalmente nos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia.

Concentração ocorreu na noite dessa segunda-feira, 24, em frente ao Centro de Eventos do Ceará, na avenida Washington Soares. Ação ocorre em meio a ocorrências policiais registradas nos últimos dias: chacina, tentativa de chacina, morte de crianças e outros homicídios.

"Todo aquele que cometer homicídio no Ceará, nós vamos caçar até prender", asseverou o governador Elmano de Freitas antes de deflagrar a operação. "São cidades que nós estamos olhando de maneira muito atenta", reforçou sobre os municípios citados. Na Capital, conforme o governador, 12 blitz já estavam atuando na noite de segunda.

As regiões alvo da operação foram indicadas pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). São 25 equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), 16 do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPraio) e 10 da Força Tática (FT) da 1ª Companhia do Comando Regional da Polícia Militar do Ceará (PMCE), além de outras unidades.

Elmano agradeceu a atuação das forças de segurança, profissionais que colocam "sua vida em risco para proteger o povo cearense". "Vamos continuar o trabalho de fortalecimento das forças de segurança para ir para a rua e enfrentar o crime", afirmou.

Nesta manhã, o governador já havia anunciado, pelas redes sociais, a convocação de 426 novos policiais militares, que deverão iniciar o curso de formação na Academia Estadual da Segurança Pública (AESP), e de 1.185 soldados PMs em formação (85 sub judice).

Elmano disse ainda que determinou celeridade na convocação de mais 400 candidatos do último concurso para Polícia Militar (PM), que passam pela fase de exames médicos. Na Polícia Civil, a expectativa é de que 428 servidores sejam empossados nessa quarta-feira, 26. Além de 83 novos peritos forenses que tomarão posse na próxima semana. São, ao total, 2.682 profissionais.



No domingo, 23, o governador já havia divulgado que autorizou reforço financeiro para intensificar as operações policiais nas ruas. O incremento financeiro representaria um aumento de 20% no número de policiais atuando no Estado, garantindo que 1.300 profissionais da corporação, que estariam de folga e poderão optar por trabalhar nas operações.

Na sexta-feira, 21, havia sido realizada a primeira reunião do Comitê Estratégico Integrado de Segurança Pública do Ceará (Cosei), também com a presença de representantes de órgãos do Judiciário e do Legislativo.

Ocorrências policiais nos últimos dias

Na madrugada da última quinta-feira, 20, uma chacina foi registrada no município de Viçosa do Ceará, a 360,5 quilômetros de Fortaleza. Oito pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo em uma praça localizada no Centro da cidade.

Na noite da última sexta-feira, 21, dez pessoas foram baleadas na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso, na Capital. Duas pessoas morreram, sendo uma criança de 10 anos e uma mulher de 48. Três meninas de 11, 13 e 16 anos e cinco meninos de 8, 9, 10, 15 e 16 anos estão entre os baleados. As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Entre a sexta e o sábado, foram registrados 18 homicídios em todo o Estado: oito na Capital, cinco na Região Metropolitana e cinco no Interior.

Colaborou Sara Oliveira

Patrulhamento com dois PMs é realidade no Brasil

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social Roberto Sá comentou na noite desta segunda-feira, 24, sobre a circulação de viaturas do patrulhamento ostensivo com dois policiais militares, prática que tem se intensificado nas últimas semanas no Ceará. Ele afirmou que a prática já era adotada no Ceará e que também é realidade em todo o Brasil.

A declaração foi feita a O POVO em frente ao Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz. "É importante esclarecer que já há aqui no Ceará muitas unidades em que praticamente 80, 70% do seu contingente já atuou com dois policiais", afirmou Sá.

"Inclusive, no Interior, onde o efetivo é menor, isso é uma realidade quase que total no patrulhamento urbano das áreas em que não há alto índice de criminalidade".

"Obviamente que quando você tem uma área mais crítica, você vai fazer uma operação, uma abordagem mais delicada, você solicita reforço, você emprega tropas especiais, você emprega um contingente maior", afirmou. Com dois PMs, é possível que mais viaturas circulem nas ruas, o que, ressaltou o secretário, entrega uma maior sensação de segurança à população. "Então, não é que houve uma redução. O que talvez esteja havendo é um remanejamento para tornar o que já é quase que uma regra, uma conduta, cujos protocolos operacionais — dito pelo próprio comandante — já recomendam que seja assim".

O patrulhamento a dois tem sido alvo de críticas, sobretudo, de políticos oposicionistas ligados à questão da segurança pública. Em live realizada na noite da última sexta-feira, 21, o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza Capitão Wagner (UB) cobrou o fim dessa modalidade de policiamento, chamada por ele de "erro crasso". "Não adianta ter discurso forte, dizer que 'bandido vai ser tratado como bandido' se colocar apenas dois policiais por viatura", afirmou Wagner.

Ele ainda citou o caso de uma viatura atingida por uma pedra no bairro Rodolfo Teófilo, também na noite de sexta, como exemplo da ineficácia da medida.

Presos mais dois suspeitos de balear 10 pessoas em areninha

Foram presos mais dois suspeitos de matar Daniel Levy Cardoso Gomes, de 10 anos, e Francisca Ivone Vidal do Nascimento, de 48 anos, além de balear outras oito crianças e adolescentes na Areninha do Jardim Violeta, no bairro Barroso, em Fortaleza, na noite da sexta-feira passada, 21.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os dois suspeitos são homens, ambos de 26 anos, e foram presos na tarde dessa segunda-feira, 24, em dois pontos diferentes do bairro Messejana. Contra um deles foram cumpridos três mandados de prisão por crimes de homicídios, informou a SSPDS. Os nomes deles não foram divulgados. O segundo homem tinha duas passagens por homicídios, uma passagem por tentativa de homicídio, além de antecedentes por posse irregular de arma de fogo, integrar organização criminosa e corrupção de menores. Este homem teria sido um dos executores diretos do crime. A dupla foi apontada pela SSPDS como integrantes de uma organização criminosa. Como O POVO mostrou nesse domingo, 23, os praticantes do crime integram a facção Massa Carcerária, que disputa na região com a facção Comando Vermelho (CV). Durante a ação policial nesta tarde, uma arma de fogo também foi apreendida.

Agora, são cinco as pessoas capturadas suspeitas de envolvimento na tentativa de chacina. Já no sábado, 22, um adolescente e um adulto foram capturados. No domingo, 23, outro adulto foi preso. Os maiores de idade foram identificados como: Victor Henrique Pereira Carneiro, de 21 anos, e Tainara da Silva Bezerra, de 26 anos. Nesse domingo, 23, a Polícia Civil divulgou que seis suspeitos de executarem diretamente foram identificados.

Também nesse domingo, 23, o prefeito José Sarto (PDT) informou que, das oito crianças e adolescentes baleados no Barroso, três já tiveram alta. Uma criança de oito anos, atingida na cabeça, está internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O verdadeiro alvo do ataque havia deixado a areninha instantes antes do crime ser efetuado, apurou a Polícia Civil.(Lucas Barbosa)