São João de Fortaleza terá vias de acesso monitoradas por câmeras

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza/Marcos Moura PLANO operacional do São João de Fortaleza foi divulgado ontem

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nessa segunda-feira, 24, em coletiva de imprensa no Paço Municipal, no Centro da Cidade, o plano operacional do São João da Capital. O evento acontece a partir da próxima sexta-feira, 28, e segue até o domingo, 30, no Aterrinho da Praia de Iracema. A operação vai contar com atuação nas áreas de segurança, limpeza, ordenamento, sustentabilidade e mobilidade. A expectativa de público é de 500 mil pessoas para os três dias. As principais vias de acesso ao evento serão monitoradas por câmeras de videomonitoramento.



Durante os festejos juninos, a Capital terá reforço de 80 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e orientadores de tráfego nos dois primeiros dias. No encerramento, serão 100 agentes. A operação vai focar na orientação do trânsito e dos pedestres para os deslocamentos dos públicos.

O planejamento ainda inclui interdições em vias do entorno. Na sexta e no sábado, a partir das 7 horas, os bloqueios serão na avenida Beira-Mar (entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús), rua Ildefonso Albano (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar) e rua João Cordeiro (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar). No domingo, a partir das 17h30min, serão a avenida Abolição e av. Historiador Raimundo Girão entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano.

Ao todo, 23 linhas de ônibus vão atuar no entorno do evento e mais cinco veículos estarão em reserva para possível apoio. Na área de segurança, a prefeitura informou que 284 agentes da Guarda Municipal irão atuar em conjunto com policiais militares. A atuação ocorrerá dentro do evento, assim como nos locais de acesso aos festejos, como terminais e corredores de ônibus.

De acordo com inspetor Fábio da Guarda Municipal, o reforço será de 300 agentes nos três dias. “Nós vamos estar disponibilizando 300 agentes para atuar somente no evento durante esses três dias fora 20 agentes que nós vamos ter na central de monitoramento é uma central bastante robusta, na área total do evento nós temos 150 câmeras de segurança e apenas na arena nós vamos ter 20, monitorada por dois agentes que vão ser fixos só para essa área do evento”, detalha.

Ao longo dos três dias de festa, o total de 200 agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) irão atuar para garantir o ordenamento de ambulantes cadastrados na Secretaria da Regional 2, assim como comércio irregular no local. A superintendente da Agefis, Laura Jucá, destacou que as equipes irão verificar os materiais, equipamentos e autorizações do comércio ambulante para assegurar o cumprimento das condicionantes estabelecidas.

Além disso, equipes de fiscalização estarão posicionadas em bloqueios estratégicos para manter os logradouros desobstruídos, facilitando o trabalho dos demais órgãos públicos envolvidos no evento.

Ainda segundo Laura, em caso de irregularidades, além da fiscalização presente no evento, a população pode contribuir com informações ao órgão por meio do número 156 e no aplicativo Fiscalize Fortaleza. “A questão é de organização e ordenamento do evento”, pontua.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, esse é o primeiro evento do tipo organizado pela atual gestão municipal e contou com um planejamento para se tornar o “maior São João das capitais brasileiras”. “Expectativa de 500 mil pessoas que vão ao Aterrinho para e com toda a estrutura semelhante do que foi ao do Réveillon. É o primeiro que a gente está realizando que, para mim, será um grande sucesso”, afirma.

Ainda segundo o gestor municipal, não há investimento do Poder Público no evento, sendo todos os cachês pagos pela iniciativa privada. “O que a Prefeitura vai fazer é investir na infraestrutura e garantir a limpeza em tempo recorde. O que nós temos é uma previsão de impacto financeiro muito grande”, pontua Sarto.

Na programação, haverá apresentação de duas quadrilhas por noite e os seguintes artistas ao longo dos três dias: Geraldo Azevedo, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Lagosta Bronzeada, Zé Cantor e Banda Magníficos.

As estruturas serão distribuídas entre palco para as atrações musicais, palco com arquibancadas e tablado para apresentação dos grupos de quadrilhas, feira criativa, cenário junino, posto médico, central de reciclagem e estruturas de segurança da Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.



Confira detalhes do Plano Operacional do São João de Fortaleza:

Trânsito

- 80 agentes e orientadores de tráfego

- 100 agentes na programação de encerramento

- Principais vias de acesso acompanhadas por câmeras do sistema de videomonitoramento da Prefeitura



Bloqueio viários

Sexta-feira, 28, e Sábado, 29

- Avenida Beira-Mar (entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús)

- Rua Ildefonso Albano (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar)

- Rua João Cordeiro (entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar)

Domingo, 30

As Avenidas Abolição e Historiador Raimundo Girão também estarão bloqueadas entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano a partir de 17h30min.

Desvios:

A opção de desvio para quem vem na Av. Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/Mucuripe, é dobrar à direita na Rua Antônio Augusto e à esquerda na Av. Monsenhor Tabosa. Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, a orientação é dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.

Transporte público

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ofertará 23 linhas no entorno do evento, contando com reforço de cinco veículos reserva. No domingo, também estará vigente a tarifa social R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil). A orientação é que as pessoas priorizem o transporte coletivo, táxis e veículos por aplicativo para realizar os deslocamentos.

Confira as linhas que circulam no entorno da Praia de Iracema

011 - Circular I

012 - Circular II

016 - Cuca Barra/Papicu

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II 055 – Corujão Grande Circular I

056 - Corujão / Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra / Mucuripe

073 - Siqueira / Praia de Iracema

077 - Parangaba / Mucuripe

078 - Siqueira / Mucuripe / ED

092 - Antônio Bezerra / Praia de Iracema / Papicu

099 - Siqueira / Mucuripe / Barão de Studart

120 - Vila do Mar / Náutico/Antônio Bezerra

130 - Vila do Mar / Náutico / Antônio Bezerra II / SFS

711 - Barra do Ceará / Cais do Porto

752 - Caça e Pesca / Centro

901 - Dom Luís / Papicu/Centro

905 - Meireles / Centro

906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 - Castelo Encantado / Centro

908 - Castelo Encantado / Centro / SP2

1906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro/ED

Saúde

- Um Posto Médico Avançado (PMA)

- Duas unidades móveis de atendimento (Ambulância), sendo uma de suporte avançado e outro de suporte básico

- 14 profissionais

Segurança

- 284 agentes da Guarda Municipal de Fortaleza para atuação nos três dias

- Ações de prevenção em salvamento aquático, de videomonitoramento, patrulhamento à pé, motopatrulhamento e patrulhamento em viaturas

Limpeza urbana

- Equipe de profissionais para iluminação pública, um técnico, um supervisor e dois eletricistas, até o encerramento do evento.

- 140 garis e seis agentes de gestão que realizarão escala de limpeza antes e depois do evento, terminado os serviços às 4h da manhã da segunda-feira, 1º de julho. O trecho que receberá a ação de limpeza fica na Avenida Beira Mar e compreende o trajeto da rua Ildefonso Albano até o Espigão da rua João Cordeiro.