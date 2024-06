Ceará lança plano sobre políticas de drogas buscando ampliar o número de conselhos municipais na área

Foto: Mariana Parente/SPS LANÇAMENTO do plano ocorreu ontem de manhã no Hotel Praia Centro

O primeiro Plano Estadual sobre Políticas de Drogas no Ceará foi lançado nesta terça-feira, 25, pela Secretaria da Proteção Social (SPS) com metas de prevenção, combate e fortalecimento da política até 2027. O lançamento foi realizado durante a 9ª Semana Estadual de Políticas sobre Drogas realizada em evento no Hotel Praia Centro, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

Para intensificar as ações, o plano busca ampliar o número de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas no Ceará. Atualmente, há 131 entidades, representando 71% de atuação no Estado. “Precisamos fortalecer ainda mais essas ações junto aos conselhos que, alguns, encontram-se inativos e pretendemos reativar e buscar parcerias para que a gente possa expandir essas ações em todo território do nosso Estado”, disse a secretária-Executiva de Políticas Sobre Drogas da SPS, Lidiane Rebouças.

O plano prevê atuação em quatro eixos: Prevenção; Cuidado e Reinserção; Controle Social e Redução da Oferta; e Educação Permanente, Estudos e Pesquisas. As atividades serão divididas a nível de municípios e de Estado, onde serão realizadas ações de monitoramento, acompanhamento e eficácia das atividades, entre elas atuação dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

A titular da SPS, Onélia Santana, destacou que o plano vai reunir ações de 11 secretarias estaduais em cooperação com os municípios pensando, principalmente, na prevenção. “Saúde, Educação, Proteção Social, Meio Ambiente, Direitos Humanos e demais [secretarias] para que a gente possa desenvolver e chegar mais próximo dessas pessoas, acolhendo da melhor forma, seja na redução de danos, cuidado e prevenção”, disse.

Atualmente, o diagnóstico de pessoas em uso de drogas no Ceará “são homens na faixa etária com idade produtiva”. “São pessoas que podem estar contribuindo com a nossa sociedade, mas que, realmente, estão precisando de mais oportunidades. O plano estadual vem com esse propósito [...] Eles têm interesse em sair da rua, mas, às vezes, eles precisam da oportunidade e a gente vai fortalecer ações para dar oportunidades a essas pessoas”, pontua Lidiane.

No evento, a secretaria da SPS, Onelia Santana, realizou as assinaturas de dois documentos sobre a política: a homologação da Política Estadual sobre Drogas no âmbito do Estado do Ceará e dá outras providências e a Portaria de Homologação do Plano Estadual de Políticas sobre Drogas 2024-2027 no Ceará.

O encontro reuniu também a diretora de Prevenção e Reinserção da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça (MJ), Nara Denilse de Araújo; o membro do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas do Ceará, Marco Túlio Alves, e demais representantes da SPS.

Comunidade do Oitão Preto vai receber espaço de acolhimento

Durante o lançamento, a titular da SPS informou que a comunidade do Oitão Preto, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, vai receber um espaço para acolhimento com banheiros, chuveiros, sanitários e salas para atendimento psicossocial. O espaço será inaugurado no fim do próximo mês.

De acordo com Onélia, a comunidade é o local que concentra mais pessoas em situação de uso de drogas. “Lá, é onde tem o maior número de pessoas vivendo em drogadição. [...] A gente precisa aplicar essas metodologias de prevenção para os nossos adolescentes, nos equipamentos da proteção social e também fazer a busca ativa e acolher essas pessoas em situação de drogadição”, comenta.

Em Fortaleza, dois Centros de Referências Sobre Drogas (CRD) estão em atuação nos bairros Mucuripe e Centro. Além de atender na sede fixa, o equipamento realiza serviços itinerantes, de busca ativa e acompanhamento de usuários de álcool e outras drogas, em ruas, praças e nos terminais de ônibus da Capital.

Os serviços são realizados na Unidade Móvel do CRD e entidades e associações comunitárias podem solicitar os serviços pelo e-mail: crd@sps.ce.gov.br.

Semana de políticas sobre drogas tem programação até quinta-feira, 27

A 9ª Semana Estadual de Políticas Sobre Drogas foi iniciada nesta terça-feira, 25, e segue até a próxima quinta-feira, 27, com atividades para fortalecer ações de prevenção. O evento reúne representantes dos conselhos municipais e demais representantes dos municípios.

Além do lançamento do plano de políticas sobre drogas, nesta terça-feira, 25, a programação do evento contou com duas mesas redondas com o tema “Drogas e Sociedade: a ciência como aliada nas intervenções populacionais” e “Plano Estadual: Avanço para fortalecimento da política sobre drogas”.

Nesta quarta-feira, 26, os profissionais da Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas da SPS estarão no Shopping Benfica, em Fortaleza, entre 12 e 17 horas, com um estande de atendimentos de saúde, dentre os serviços ofertados estarão: bioimpedância, aferição de pressão e óculos simuladores.

Ainda na quarta-feira, haverá o projeto “Acolher”, no bairro Sapiranga; e na quinta-feira, 27, das 9 às 12 horas, será realizada a 2ª Feira de Arte na Rua, na Praça do Ferreira, no Centro da Cidade, com produtos comercializados pelas pessoas atendidas no Centro de Referência sobre Drogas.