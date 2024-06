265 escolas de Fortaleza são premiadas por bom desempenho no Spaece 2023

Foto: Divulgação/ Secretaria Municipal da Educação DOCENTES das escolas premiadas serão citados no Diário Oficial do Município

Ao som da canção “We are the Champions”, na voz de Freddie Mercury, os professores e gestores escolares dos seis distritos de educação de Fortaleza foram recepcionados no Centro de Eventos do Ceará nessa quarta-feira, 26, para a entrega do Prêmio Escola com Excelência em Desempenho (Pemed) 2024, que reconhece as 265 escolas que se destacaram no Sistema de Avaliação Permanente da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) 2023.

O Spaece é uma avaliação externa que examina as competências e habilidades dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio em língua portuguesa e matemática. Consiste na avaliação da alfabetização Spaece-Alfa para os alunos do 2º ano, a avaliação do ensino fundamental para os alunos de 5º e 9º ano e a avaliação do ensino médio para os alunos de 3º ano.

No cerimonial, foram premiadas as escolas de 2º ano que obtiveram a partir de 85% dos alunos alfabetizados no nível adequado, assim como as que tiveram proficiência igual ou maior a 190 pontos, seguindo a classificação do Spaece-Alfa 2023; e as escolas de 5º e 9º ano que alcançaram proficiência adequada em português, em matemática e em português e matemática simultaneamente.

As unidades de ensino que ficaram em 1º, 2º e 3º lugares gerais em Fortaleza e nos seis distritos de educação também receberam premiação, assim como os seis distritos que conquistaram bons resultados nas escolas de sua área de abrangência foram condecorados com placas em homenagem pelo bom desempenho.

No pódio, ficaram a Escola Municipal Professora Maria Gondim dos Santos, no bairro Papicu, que ficou em 1º lugar geral em Fortaleza; a Escola Municipal Joaquim Alves, no bairro Siqueira, que ficou em 2º lugar; e em 3º lugar a Escola Municipal Parque São Miguel, no bairro Lagoa Redonda.

Representando a escola campeã, a diretora Anália Viana comenta que o resultado culmina o conjunto de ações e metodologias aplicadas diariamente para estimular a aprendizagem das crianças.

“São essas ações, que são monitoradas e acompanhadas, que nos fazem elevar o índice em nossa escola e na rede. Então, os programas de fortalecimento de aprendizagem, os projetos desenvolvidos na escola, a capacitação de professores contribuíram para que o objetivo fosse alcançado”, detalhou.

No auditório, onde a festividade ocorreu, os professores coloriram o espaço com a cor verde e comemoraram ao som dos grandes sucessos do forró, tambores, cornetas, vuvuzelas e pompons. Em seu discurso, o titular da pasta da educação em Fortaleza, Jefferson Maia, dedicou seus agradecimentos aos professores e gestores das escolas municipais, bem como à ex-secretária de Educação, Dalila Saldanha.

“Nós temos muito a comemorar, mas depois de um período tão complicado como a pandemia chegar em 2023 com 93,9% das crianças alfabetizadas na idade certa é digno de aplausos. Ser reconhecido no Brasil pelo Ministério da Educação como a melhor alfabetização do País é um marco para a nossa cidade e essa conquista é de todos”, pontuou Maia.

Já o chefe do Executivo de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que o evento é uma solenidade de reconhecimento pelo trabalho dos profissionais da educação feito com os alunos e por conseguir números significativos para a Educação em Fortaleza.

“É um time que joga junto, que pensa junto e tem o mesmo propósito e por isso estamos aqui para parabenizar esse time que dia a dia trabalha para que cada vez mais tenhamos uma educação de qualidade”, comentou.

Foram homenageadas também, as escolas de 9º ano que tiveram crescimento de desempenho em português, em matemática e em português e matemática simultaneamente, quando comparadas ao Spaece do ano anterior.

Os docentes das escolas premiadas serão citados no Diário Oficial do Município e os estudantes de 5º e 9º ano que tiveram as melhores médias foram premiadas com smartphones.