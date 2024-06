Posse de 428 novos agentes são reforço para inteligência e investigação, diz delegado geral da Polícia Civil

Foto: FÁBIO LIMA NOVOS policiais civis tomaram posse em solenidade no Centro Integrado de Segurança Pública

Os 428 novos agentes que tomaram posse na Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira, 26, vão representar um reforço na investigação, inteligência e elucidação de crimes. Segundo o delegado geral da Corporação, Márcio Gutierrez, a alocação dos profissionais será discutida caso a caso, com enfoque "principalmente naquelas unidades em que a gente precisa aumentar consideravelmente a nossa capacidade investigativa e nossas ações de inteligência".

Em solenidade realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), 428 policiais civis, sendo 413 inspetores e 15 escrivães, foram empossados. A cerimônia reuniu autoridades, os novos agentes e familiares. Os novos servidores fazem parte do contingente de quase 2.700 reforços na segurança pública cearense anunciados pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta semana.

Durante à cerimônia, Elmano de Freitas relembrou que sempre foi cobrado pelos aprovados no certame da Polícia Civil para a nomeação de agentes na Polícia Civil. Agora, ressalta ele, é a vez dele de cobrar serviço dos profissionais da Segurança Pública.



Para ele, os novos agente vão se inserir num cenário de violência mais complexo do que o do passado. “Antes, uma pessoa matava outra por um desentendimento ou roubo. Hoje, os crimes de homicídios estão muito relacionados a organizações criminosas", pontuou.

O governador encorajou aos policiais em seus ofícios, previu que eles terão muitas vitórias, e pediu que as adversidades não os desanime em suas funções. Elmano congratulou ainda o esforço dos agentes para ingressar na corporação por meio de estudos, enfatizando o grau de dificuldade do certame da Polícia Civil.

Roberto Sá, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), destacou a empolgação dos policiais recém empossados e reforçou que a sociedade possui grandes expectativas com o trabalho dos agentes.

O secretário mencionou que a dedicação, compromisso, seriedade e determinação de enfrentar o crime por parte dos agentes de segurança têm sido uma mola propulsora para a motivação.

Roberto Sá pontuou ainda que não irá permitir que Fortaleza seja a quarta cidade com mais homicídios no Brasil. Em números absolutos, a capital cearense é hoje a terceira com mais assassinatos entre janeiro e maio deste ano, segundo dados do Ministério da Justiça, só atrás de Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Evna América, delegada e diretora do Departamento de Polícia Judiciária Especializada, destaca que a chegada dos novos policiais é oportuna. "Na verdade, o Governo já estava vislumbrando o reforço da Polícia Civil e por isso fez o concurso, então esse é um processo que vem acontecendo desde 2021, quando foi lançado o edital”.



Família de policiais civis

Antes da cerimônia de posse ser iniciada, os namorados Mardonio Rodrigues, de 31 anos, e Mariana Nunes, 27, procuravam um lugar para se acomodar um ao lado do outro, na expectativa da posse de ambos. O casal contou que se conheceu durante o curso de formação da Polícia Civil, em sala de aula.



“A expectativa é de gerar um ótimo serviço para a população cearense a partir da nossa educação que tivemos na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp)”, destaca Mardônio. “Queremos colocar em prática todos os conhecimentos que adquirimos em nosso curso de formação e oferecer um serviço de qualidade para a sociedade.”, comentou Mariana.

A solenidade de posse foi iniciada por um juramento realizado pelos policiais civis. Em seguida, o hino nacional foi cantado pelos agentes. No entanto, o hino do Ceará foi mais celebrado, rendendo aplausos para a tropa recém empossada.

Após a abertura da cerimônia, foram iniciadas homenagens para os policiais que se destacaram durante o curso de formação. Jocelio Melo recebeu o distintivo e um certificado de mérito intelectual da Polícia Civil na categoria inspetor das mãos do governador Elmano de Freitas. Já Antônia Magalhães ficou em primeiro lugar na categoria escrivã. O distintivo da policial foi entregue pela vice-governadora do Ceará.

Leonardo Barreto, diretor geral da Aesp afirmou que o estado do Ceará ganha profissionais qualificados para o ofício da Polícia Civil. “A Aesp está muito orgulhosa da nova turma que se forma. Os novos policiais civis irão servir com eficiência e credibilidade aos cearenses”, afirma Leonardo.

Também participaram da solenidade, Marcos Luz, delegado regional da Polícia Federal (PF); Jaime de Paula Linhares, diretor executivo da Associação de Delegados da Polícia Civil (Adepol); Haley Filho, procurador geral de Justiça (MP); Tony Brito, presidente do Sindicato da Polícia Civil (Sinpol); Anthony Lima, superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Jade Romero, vice-governadora e Klênio Savyo, Comandante da Polícia Militar do Ceará (PMCE).