Incêndio no Centro de Fortaleza atinge duas lojas é controlado após mais de 3 horas

Foto: FERNANDA BARROS INCÊNDIO na rua General Sampaio atingiu duas lojas

O incêndio de grandes proporções que destruiu duas lojas no Centro de Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 27, foi controlado após mais de três horas de combate. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), às 22h30min. De acordo com a corporação, o combate foi concluído, e as equipes trabalham na fase de rescaldo - que é quando os profissionais agem para evitar a reignição das chamas. Ocorrência foi registrada na rua General Sampaio, na altura do número 822.

A corporação foi acionada às 19 horas, com a primeira equipe chegando ao local por volta das 19h15min. Na ocasião, um bombeiro chegou a passar mal por causa da inalação de fumaça, precisando de atendimento médico. A estimativa é que o trabalho do Corpo de Bombeiros avance pela madrugada, devido a quantidade de material inflamável que havia nas lojas.

Combate ao fogo contou com mais de 50 profissionais e dez viaturas. "Acabaram as chamas, mas é preciso avançar buscando focos e eliminar qualquer situação que possa de repente ter uma reignição. É preciso ter esse cuidado porque pode ter algum material que possa cair, então é um trabalho de risco", explicou o coronel subcomandante Wagner, que atuou na ocorrência.

O comerciante Beto Gonçalves, de 47 anos, tem uma loja próxima onde o incêndio ocorreu. Ele relata que não estava no local quando o fogo começou. "Demorou um pouco e meu filho me ligou chamando para vir porque o fogo estava se estendendo. Vim pra cá rápido. Quando cheguei aqui, já tirei todos os produtos da minha loja. Vi que o fogo estava muito alto", disse o lojista, que trabalha vendendo produtos eletrônicos, brinquedos e acessórios.

Outros lojistas também retiraram materiais dos estabelecimentos para que não fossem atingidos pelas chamas. Por volta das 23 horas, era possível observar dezenas de sacolas nas calçadas, contendo materiais diversos, como travesseiros e tecidos, e sendo vigiadas pelos olhares aflitos e cansados dos comerciantes.

"Acompanho com preocupação as informações sobre o incêndio de grandes proporções em lojas do Centro de Fortaleza", disse o governador Elmano de Freitas, na noite de ontem. Ele afirma que um drone de precisão foi usado em campo "para monitorar os pontos atingidos e a posição do vento, entre outros aspectos que auxiliam na ação". Ele agradeceu a equipe de bombeiros quando o incêndio foi debelado.





Pelo menos cinco caminhões da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foram enviados para ajudar no combate às chamas. Por segurança, equipes da Enel Ceará desligaram o fornecimento de energia de uma parte da área. (Colaboraram: Gabriela Almeida, Sara Oliveira e Lucas Barbosa)