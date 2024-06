Após greve dos professores, UFC retomará aulas em 15 de julho

Foto: Reprodução/ Divulgação- Adufc GREVE das universidades federais durou mais de dois meses

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Ceará (Cepe-UFC) votou, na tarde desta sexta-feira, 28, o novo calendário acadêmico após a greve dos professores. O retorno das aulas será no dia 15 de julho. Atividades acadêmicas serão retomadas já no dia 1º. A decisão ocorre após os docentes das Universidades Federais cearenses encerrarem o movimento paredista, que durou mais de dois meses. O término do Semestre Letivo 2024.1 será no dia 26 de setembro.

Na última sexta-feira, 21, os docentes decidiram, por 107 votos a 58, pela saída coletiva da greve, mediante assinatura de acordo entre o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e Governo Federal, que ocorreu nesta quinta-feira, 27.

Os membros do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc) aceitaram a proposta do Governo apresentada em maio deste ano, que consiste em um reajuste salarial de 0% em 2024, 9% em 2025 e 3,5% em 2026.

A votação

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Federal do Ceará (UFC) estabeleceu que, a partir do dia 1° de julho, serão iniciadas todas as atividades acadêmicas preparatórias para o retorno do calendário universitário.

Foi votado em sessão extraordinária do Cepe que as aulas, por sua vez, só retornarão no dia 15 de julho, conforme apresentado pelos representantes estudantis. A sugestão foi fundamentada na proposta do Conselho de Entidades de Base, que integra centros e diretórios acadêmicos. A resolução apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação apontava o dia 8 de julho para o reinício das aulas.

O cronograma letivo dos cursos de graduação a distância da UFC que são ofertados por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil permanece inalterado em observância ao Ofício Circular nº 11/2024- CAPC, CGAPC, DED, Capes.

Os cursos de graduação que requerem ajustes em semestres específicos, em especial ao cumprimento de atividades curriculares relacionados às práticas clínicas da área da Saúde poderão realizar adequações no calendário acadêmico. As modificações, contudo, devem ser aprovadas no âmbito do Curso de Graduação, na Unidade Acadêmica e na Pró-Reitoria de Graduação.

