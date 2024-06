Operação mira integrantes de organização criminosa com mandados em aberto

Foto: Reprodução/ SSPDS OPERAÇÃO Integrada foi deflagrada nessa sexta-feira

Uma operação policial integrada cumpriu 22 mandados de prisão contra suspeitos de fazer parte de um grupo criminoso, nessa sexta-feira, 28, no Ceará. Os mandados de prisão foram para 21 alvos, sete deles já recolhidos em unidades prisionais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um deles está preso em São Paulo e três já respondem por homicídios. Os mandados foram cumpridos em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior.

Na Capital, oito mandados foram cumpridos. Em Caucaia, uma pessoa foi presa e, em Pacajus, duas pessoas foram capturadas. Nos municípios de Paraipaba, Juazeiro do Norte e Ocara foi presa uma pessoa em cada cidade. Sendo que dois mandados foram cumpridos contra o alvo de Ocara.

A ostensiva foi coordenada pelo titular da SSPDS, Robeto Sá, com participação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Federal (PF), e organização da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS).

Em coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), Roberto Sá destacou que a operação consiste na diretriz de não dar trégua para criminosos e tirá-los de circulação. “Nosso trabalho será permanente, nós respeitamos o devido tempo de cada investigação, mas essas pessoas que estão com mandado em aberto, nós não daremos trégua e faremos diligências”, disse.



“É importante frisar que são criminosos que já tinham condenação, mas que estavam em liberdade e, lamentavelmente, ainda praticando delitos”, afirmou ainda.

Capturas no Cariri

Também nesta sexta-feira, 28, foram deflagradas buscas e apreensões nas cidades de Crato, Farias Brito e Juazeiro do Norte. Durante a ação três pessoas foram presas preventivamente, uma delas foi localizada em João Pessoa. Os alvos são investigados por homicídios.

No bairro Muriti, no Crato, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão em desfavor de suspeitos por tráfico de drogas. Durante as diligências, aparelhos celulares foram apreendidos pelos investigadores.

A ação que aconteceu no Cariri foi coordenada por equipes do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.





Sobe para 5 número de suspeitos presos

Outros dois suspeitos de envolvimento na chacina em Viçosa do Ceará foram presos nessa sexta-feira, 28. Os alvos foram capturados no município de Tianguá, também na Serra da Ibiapaba. Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, têm 19 e 24 anos. Contra eles, haviam mandados de prisão em aberto. "Apurações apontam que os dois capturados também seriam executores do crime", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com as prisões, o total de capturados pelo crime ocorrido no último dia 20 de junho subiu para cinco. Oito pessoas foram mortas em praça do município serrano. Na última quinta-feira, 27, dois homens, suspeitos de serem executores da chacina, também foram presos. Os dois apontados foram localizados nos estados do Pará e do Mato Grosso do Sul. Uma Hilux que teria sido usada para praticar o crime também foi apreendida pela Polícia. O investigado, de 41 anos, foi localizado em Juaguari (MS) e tentava fuga para a Bolívia. O primeiro suspeito preso por envolvimento na chacina foi detido no dia 21 passado. Ele estava em Parnaíba, no Piauí, quando foi preso. O homem, de 51 anos, é investigado por ajudar os executores a localizar as vítimas.

O delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, não revelou se há mais pessoas identificadas para não atrapalhar as investigações.

Durante a ação criminosa que aconteceu por volta das 3h30min de quinta-feira, 20, morreram: Ana Caroline de Sousa Rocha, 23 anos, Júlio Félix Rodrigues, 24 anos, André Madeira Olivindo Júnior, 21 anos, Francisco Luan Brito da Silva, 26 anos, Geovane de Amorim Silva, 18 anos, Ingrid Ivine de Souza Rocha, 16 anos, Isamara de Sousa Rodrigues, 25 anos, e Ádrian Matheus Brito dos Santos, 23 anos.

Uma pessoa segue internada em uma unidade de saúde.