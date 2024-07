Areninhas: pais relatam insegurança em levar filhos

A busca por ambientes abertos para levar os filhos durante as férias não se limita apenas aos parques. Outras opções são as areninhas, equipamentos geridos pelo poder público.

Cada espaço possui um campo de jogo society com grama sintética, alambrados e redes, que buscam levar esporte e lazer à juventude. No entanto, o atual cenário nos locais vem gerando preocupação durante as férias escolares.

Na última semana, dez pessoas foram baleadas na Areninha do Jardim Violeta, localizada no bairro Barroso, na Capital, onde duas pessoas morreram, sendo uma criança de 10 anos e uma mulher de 48. Três meninas de 11, 13 e 16 anos e cinco meninos de 8, 9, 10, 15 e 16 anos estão entre os baleados.

Para a decoradora Vanessa Gomes, 40, moradora do bairro Siqueira, e que foi ao Parque do Cocó levar os filhos de 12 e 4 anos para aproveitar o início das férias, apesar do bairro ter um equipamento de lazer, a areninha, ela diz não se sentir segura em deixar os filhos no local por conta dos casos de violência registrados nos espaços. "Eu tô com receio de levar minhas crianças para brincar lá", disse.

Ainda segundo a decoradora, o filho mais velho era da escolinha de futebol do local, mas diante do cenário de insegurança, ele não está frequentando o espaço para as atividades.

"Sei que isso vai afetar o desenvolvimento dele, mas eu não estou segura de deixar ele ir e estamos reservando um pouco ele pela questão da violência", comenta.

Na última semana, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou que o titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Heraldo Pacheco, está em contato permanente com o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, após o caso na Areninha e que busca ampliar o videomonitoramento em equipamentos públicos.

A Guarda Municipal, que tem aumentado seu contingente, é responsável pela atuação nos equipamentos públicos. A circulação dos agentes acontece de forma geral, não há posto fixo nas areninhas.