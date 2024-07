Ministério da Educação anuncia construção de 57 novas creches no Ceará

Foto: Divulgação/Ministério da Educação/Tiago Stille Ministério da Educação (MEC) anunciou novas creches em 57 municípios no Ceará ao lado do governador do Estado, Elmano de Freitas

A educação infantil no Ceará receberá reforço de 57 novas creches pelo Ministério da Educação (MEC). O anúncio foi do ministro Camilo Santana ao lado do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nessa terça-feira, 2, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Os municípios que vão receber as novas unidades assinaram os termos para a construção dos equipamentos na educação entre o órgão federal e as prefeituras.

As creches serão divididas em dois tipos. O tipo 1 terá capacidade para atender 188 alunos por turno e o tipo 2 para 94 alunos por tudo. O investimento de mais R$ 279,3 milhões busca ampliar o número de equipamentos educacionais voltados para o atendimento à primeira infância no Estado e serão destinados aos municípios. O repasse é oriundo do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, além das 57, mais outros 21 municípios vão receber, posteriormente, a liberação dos recursos para construção de mais unidades nas demais regiões. “Nós estamos assinando os 57 hoje porque estavam prontos, mas, na próxima semana, todos estarão prontos e os recursos estarão garantidos. É mais uma questão de aprovação [de projetos] porque tem que apresentar terreno”, disse.

Ainda segundo Camilo, a meta do Ministério da Educação (MEC), por meio do Plano Nacional de Educação (PNE), é ter, até o fim deste ano, 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade matriculadas em creches. “Nós chegamos ao Ministério em torno de 38%. Agora, em 2024, nós devemos aumentar em torno de 42%. Vamos ultrapassar, quando todas as creches tiveram concluídas, a meta para este ano”, disse.

Conforme o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o critério de seleção dos munícipes ocorreu por meio de projetos apresentados pelas gestões municipais ao órgão federal. “Os critérios são estabelecidos pelo Ministério da Educação a partir da demanda que existe e da apresentação dos projetos dos municípios. No momento temos 57, mas vamos ter 78”, comenta.

O prazo de construção dos equipamentos deve ser de 1 a 2 anos, conforme cronograma de cada município. “O prefeito terá o empenho do dinheiro, agora cabe a ele iniciar as obras. Depende da velocidade de cada município em licitar, mas nós vamos garantir que o FDNE não faltará recursos para repassar no momento em que as obras estiverem em andamento”, disse Camilo.

Para secretário, iniciativa é ganho para a primeira infância

Para o secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima Vasconcelos, o novo equipamento na educação infantil irá incorporar as demais 88 unidades escolares para fortalecer a política da primeira infância. “É uma modalidade que o município tem de universalizar o tempo integral. É a base do início do processo de alfabetização. É um ganho para população e para os municípios”, comenta.

Ainda entre os municípios que estão na lista das 57 regiões que vão receber, inicialmente, as novas creches, a cidade de Irauçuba, a 155,52 quilômetros de Fortaleza, está entre as localidades. Para a diretora do departamento da Educação Infantil, da Secretaria Municipal da Educação, Marusca Ramos, o anúncio acontece no momento em que a região passa por déficit de vagas e que há necessidade de melhorar a oferta.

“Vai abrigar diversas crianças de 0 a 3 anos de idade. Vai aumentar a nossa oferta de matrículas em creches e nas escolas e para nós tem uma grande importância. Agora, com a chegada no novo CEI haverá uma grande melhora”, destaca a diretora da Educação Infantil.

A supervisora em Educação do município de Beberibe, a 81 quilômetros de Fortaleza, Silviane Silva Lopes, afirma que o equipamento vem como subsidio para atender a demanda da região. "A expectativa é grande dos pais que necessitam das creches para poder trabalhar e deixar os filhos com os professores e em um local seguro, além de garantir o aprendizado deles nessa fase", destaca.



Novo PAC também garante construção de novas escolas de tempo integral

Além das 78 unidades educacionais para o atendimento à primeira infância no Ceará, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) também prevê a construção de 55 novas escolas em tempo integral. O ministro da Educação, Camilo Santana, também afirmou a entrega de 113 ônibus escolares para o Estado. Os investimentos do Novo PAC são de R$ 1 bilhão no Ceará.

De acordo com o MEC, o programa busca reduzir as desigualdades educacionais ao ampliar a oferta de educação. As ações na educação buscam priorizar municípios com maior déficit de matrícula para cumprir as metas do PNE. O Novo PAC prioriza, também, o atendimento a municípios com baixa capacidade para realização de obras e equipamentos, de forma a fortalecer o efetivo direito à educação para todos. (Colaborou Rogeslane Nunes/Especial para O POVO)

Veja os 57 municípios que vão receber, inicialmente, as unidades educacionais



- Aiuaba

- Altaneira

- Alto Santo

- Ararendá

- Arneiroz

- Assaré

- Barbalha

- Baturité

- Beberibe

- Boa Viagem

- Campos Sales

- Canindé

- Cascavel

- Caucaia

- Cedro

- Choró

- Chorozinho

- Crato

- Croatá

- Cruz

- Deputado Irapuan Pinheiro

- Farias Brito

- Forquilha

- Guaraciaba do Norte

- Ibaretama

- Icapuí

- Independência

- Ipaporanga

- Irauçuba

- Itaitinga

- Itapiúna

- Itatira

- Jaguaruana

- Madalena

- Martinópole

- Mauriti

- Milhã

- Mombaça

- Pacoti

- Pentecoste

- Pindoretama

- Pires Ferreira

- Quiterianópolis

- Quixelô

- Quixeramobim

- Reriutaba

- Salgueiro

- Santana do Cariri

- São Benedito

- São Gonçalo

- São Luís do Curu

- Senador Pompeu

- Sobral

- Tamboril

- Ubajara

- Varjota

- Várzea Alegre

Atualizada às 15h42min