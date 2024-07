Quarta Horta Social é inaugurada no bairro Pedra para beneficiar 400 famílias

Foto: Tainá Cavalcante-Divulgação Prefeitura de Fortaleza HORTA Social foi inaugurada no Residencial Alameda das Palmeiras

A quarta Horta Social da Capital foi inaugurada nessa segunda-feira, 1º, no Residencial Alameda das Palmeiras, no bairro Pedras. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, consiste em uma estufa de produção de hortaliças orgânicas. A expectativa é que cerca de 400 famílias sejam beneficiadas a partir da produção e distribuição de uma tonelada de alimentos.

Os bairros Conjunto Ceará, Granja Portugal e Conjunto Palmeiras já dispõem do serviço comunitário em funcionamento. A horta do Alameda das Palmeiras será a maior em extensão física e terá sua primeira colheita em 30 dias.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, os moradores do Residencial receberão informações sobre o cultivo e orientações nutricionais para desfrutar ao máximo dos alimentos durante o preparo. “Serão plantadas aqui couve, alface, tomate-cereja e outras espécies, tudo para garantir a segurança alimentar das pessoas. Este é um espaço muito necessitado e a Prefeitura tem chegado junto, temos a nova horta comunitária e, hoje mesmo, inauguramos duas escolas e o local já conta com um posto de saúde e duas creches”, explica Sarto.

Durante a solenidade de inauguração, foram plantadas hortaliças que serão entregues a idosos e pessoas em insegurança alimentar identificadas e cadastradas no local. Durante as colheitas, serão distribuídos coentro, tomate cereja, alface, couve-manteiga, pimenta de cheiro, maxixe e quiabo para as pessoas inscritas no projeto.

“Em casa eu tenho jardim medicinal e de flores. A horta é uma coisa maravilhosa pra comunidade e espero que possam fazer sempre mais coisas pela gente da Alameda. Eu vou plantar, tenho a mão boa! Ave maria, como vai ajudar! No mercantil tá tudo caro e, às vezes, nem é boa, saudável. Agora vai ser mais saudável. Sou louca da verdura”. A declaração foi dada pela moradora do Residencial Alameda das Palmeiras, Maria de Fátima Almeida.

As Hortas Sociais ficam a cargo da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). De acordo com o secretário da pasta, Francisco Ibiapina, “além de melhorar as condições de segurança alimentar das pessoas atendidas diretamente, o equipamento pode impulsionar a agricultura urbana e periurbana de Fortaleza”.

Inscrição no projeto

O projeto Horta Social prioriza o cadastramento de pessoas de baixa renda que não têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficientes. Além desta categoria, também podem se inscrever pessoas idosas que residem no entorno do equipamento.

O cadastro é realizado no equipamento, que fica localizado ao lado do Posto de Saúde Acrísio Sena, no Residencial Alameda das Palmeiras. O interessado deve apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e número de Inscrição Social (NIS). É realizado, também, um atendimento individual para diagnóstico socioeconômico da família.

Hortas Sociais

O Projeto Horta Social é uma iniciativa de combate à fome e insegurança alimentar por meio da agricultura urbana. Promovida pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), o equipamento beneficia mais de duas mil pessoas, entre idosos e população em situação de insegurança alimentar que residem nos bairros e adjacências das hortas, bem como organizações sociais que atuam com esse público.

Atualmente quatro estufas estão operando na Capital, distribuindo cerca de 1 tonelada de hortaliças a cada colheita. Duas delas estão localizadas no Conjunto Ceará e as demais nos bairros Granja Portugal, Conjunto Palmeiras e, agora, no bairro Pedras.

Em 2023, a iniciativa produziu mais de 45 toneladas de alimentos, distribuídos em 38 colheitas no decorrer do ano, atingindo o maior volume de distribuição de alimentos desde sua criação, em 2016. Até junho deste ano, foram realizadas 17 colheitas com a entrega de 15 toneladas de hortaliças ao público beneficiado.