Aiuaba registra temperaturas mais frias do Ceará em 2024

Foto: Eduardo Sousa/Prefeitura de Aiuaba A cidade de Aiuaba, no Sertão Central, registrou a menor temperatura desta quinta-feira

O município de Aiuaba, localizado a 417,35 km de Fortaleza, registrou cinco das dez temperaturas mais frias do Ceará em 2024, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na manhã desta segunda-feira, 1º, a cidade registrou a temperatura mais fria do ano no Estado, com 13,7ºC. De acordo com a Funceme, a situação é comum neste período e acontece porque o Hemisfério Sul encontra-se sob o inverno desde o dia 20 de junho.

Luiz — que preferiu não dizer o sobrenome — tem 52 anos e há 15 vive em Aiuaba. Ele é dono do Mercantil Caiçara. "Moro aqui na cidade, mas essa temperatura não passou por mim, não. Tá quente pra caramba." O pico de 13,7ºC foi registrado às 6 horas da manhã. Durante a madrugada, houve mínimas em torno de 14°C. "Morei 25 anos em São Paulo. Lá faz frio. Aqui eu não percebi, não. Vi um 'cabra' comentando ontem e até questionei ele."

No inverno, as noites são mais longas (período sem sol) do que os dias mais curtos (período com sol). Em razão disso, há menos aquecimento. As menores temperaturas, além disso, costumam ser registradas pela noite e madrugada por causa da ausência de nebulosidade, conforme a Funceme. Geralmente, os picos mínimos acontecem às 6 horas.

Quando existe uma nebulosidade maior, as temperaturas máximas costumam ser um pouco mais baixas porque as nuvens reduzem a entrada de radiação solar. A variação diurna de temperatura, por outro lado, também é bastante influenciada pela cobertura de nuvens.

Além de Aiuaba, o Ceará apresentou outros valores baixos na segunda: 14,5ºC em Parambu; 16,2ºC em Tianguá; e 17,3ºC em São Benedito.

As estações do ano acontecem, conforme a Funceme, porque o eixo de rotação do planeta tem uma inclinação de 23° em relação à incidência solar. Com isso, cada hemisfério recebe mais ou menos luz solar dependendo da época do ano.



Dias mais frios do Ceará em 2024