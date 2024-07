Igreja do Patrocínio volta a celebrar missas após incêndio atingir lojas vizinhas

Foto: FÁBIO LIMA MISSAS são celebradas às 9, 12 e 15 horas, de segunda a sexta-feira

O cheiro de plástico queimado ainda pode ser sentido dentro da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, no Centro de Fortaleza, mesmo após quatro dias desde o incêndio que atingiu lojas próximas do santuário. Nessa terça-feira, 2, as missas voltaram a ser celebradas e profissionais avaliam danos causados pelas chamas no salão paroquial.

A estrutura da igreja não foi atingida pelo fogo. No entanto, por causa da proximidade com o muro de uma das lojas impactadas, o santuário foi parcialmente interditado pela Defesa Civil do Município. Conforme o órgão em nota, o muro ficou “extremamente aquecido, havendo o risco de desabamento”.

O salão paroquial, sala da administração que fica no segundo andar de um anexo, foi a única parte afetada. A encanação da caixa d'água que abastece o santuário precisará ser trocada.

Fabiana Ortiz, secretária da igreja, explica que um engenheiro foi contratado para analisar o que precisará de reparo. O prejuízo ainda não foi calculado, e o local segue com fitas de isolamento. A fuligem também está sendo limpa pelos voluntários.

Entrada para a escada que dá acesso ao salão paroquial está isolada Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com a Defesa Civil, um relatório técnico será entregue aos responsáveis pelos imóveis até esta quarta-feira, 3. “O documento trará as devidas orientações para que sejam tomadas as medidas necessárias para a eliminação dos riscos identificados em todas as edificações impactadas pelo incêndio”, afirma o texto da nota.

“A gente quer amenizar a dor do povo de Deus e dizer que a igreja está intacta, foi somente o salão paroquial, mas a igreja está funcionando normalmente a partir desta terça-feira”, garante o sacristão e músico Paulo Silva. As celebrações eucarísticas são realizadas às 9, 12 e 15 horas, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a missa da tarde não ocorre.

Fiéis comemoram o retorno das atividades

A notícia do incêndio nas proximidades abalou a comunidade frequentadora do santuário. “Nas primeiras imagens que a gente recebeu, por conta da igreja estar com a luz acesa, as pessoas já diziam que tava pegando fogo dentro da igreja. Foi horrível”, conta Angela Pinheiro, voluntária da lanchonete da igreja.

“No outro dia não tinha condição de a gente fazer nada por causa do cheiro da fumaça, ainda estava muito forte. Mas só de ter visto que a igreja estava intacta já amenizou meu coração. Hoje nós rezamos um terço em gratidão a Deus pelo nosso retorno e pelo manto sagrado de Nossa Senhora ter protegido”, relata Valdelice Sena, ministra da eucaristia.

Fabiana e Valdelice afirmam que todos os dias fiéis passavam na frente da igreja perguntando quando as missas voltariam, pedindo informações sobre os danos e o incêndio.