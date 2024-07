Posto de saúde no bairro Jardim América é inaugurado

Foto: Samuel Setubal PREFEITO José Sarto e o secretário Galeno Taumaturgo na solenidade

Uma nova unidade de Saúde localizada no bairro Jardim América, na Capital foi entregue nessa terça-feira, pela Prefeitura de Fortaleza. O posto Doutor Raimundo Pontes Filho, que é o 11º equipamento entregue pela gestão e o 127º do município, começará os atendimentos já nesta quarta-feira, 3.

A unidade conta com três equipes de Saúde da Família, duas equipes de saúde bucal, assim como enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

A iniciativa visa reduzir a superlotação no posto Luís Costa, localizado no bairro Benfica, que recebia frequentemente os moradores do bairro Jardim América e adjacências. A previsão é que, por mês, cerca de 300 mil pessoas sejam atendidas no novo equipamento. “Essas pessoas não vão ter mais que se deslocar, serão atendidas perto de casa”, explica o prefeito José Sarto (PDT).

O gestor municipal acrescentou que, nos dias atuais, a Capital dispõe de 529 equipes de profissionais de Saúde da Família, uma estratégia que visa atender o indivíduo e a família de forma integral e contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

“Temos hoje a cobertura de 75% da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Então, Fortaleza é, disparada, a capital que mais evoluiu neste último ano”, comemora Sarto.

De acordo com o secretário da Saúde municipal, Galeno Taumaturgo, a nova unidade atende a todos os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e prioriza os serviços voltados à atenção primária.

“O papel principal do município é atenção primária, apesar de Fortaleza ter entregue o Frotinha da Messejana e, em breve, o Gonzaguinha de Messejana. Os investimentos em Saúde têm tido um alcance muito grande, não só na atenção primária, mas nos hospitais também”, explica.

A unidade entregue nesta terça dispõe da ferramenta de segunda opinião médica, que consiste na consulta do médico a outro profissional especialista, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre um caso analisado e resolvê-lo no próprio posto de saúde.

“Estamos avançando não só na estrutura física, com médicos e equipes, mas também na inovação, facilitando, dessa forma, a vida do usuário”, complementa Galeno.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-07-2024: Prefeito José Sarto entrega o posto de saúde Doutor Raimundo Pontes Filho no Jardim América, conta com completa estrutura física para melhor acolher a população e os profissionais . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-07-2024: Prefeito José Sarto entrega o posto de saúde Doutor Raimundo Pontes Filho no Jardim América, conta com completa estrutura física para melhor acolher a população e os profissionais . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-07-2024: Prefeito José Sarto entrega o posto de saúde Doutor Raimundo Pontes Filho no Jardim América, conta com completa estrutura física para melhor acolher a população e os profissionais . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-07-2024: Prefeito José Sarto entrega o posto de saúde Doutor Raimundo Pontes Filho no Jardim América, conta com completa estrutura física para melhor acolher a população e os profissionais . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-07-2024: Prefeito José Sarto entrega o posto de saúde Doutor Raimundo Pontes Filho no Jardim América, conta com completa estrutura física para melhor acolher a população e os profissionais . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O posto localizado no Jardim América é o 11º na lista das 18 unidades de Saúde que serão entregues pela gestão municipal ainda este ano. Além deste, o pacote de investimento na área da saúde já entregou outros 28 postos reformados, além de seis itinerantes pelo Programa Vem Saúde.

As obras ficam a cargo da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) e receberam investimento de, aproximadamente, R$ 1,4 milhão.



Aplicativo Mais Saúde

Os pacientes que utilizarão os serviços da unidade de saúde poderão verificar e confirmar as consultas agendadas por meio do aplicativo Mais Saúde Fortaleza. A ferramenta, lançada em 2020, permite que a população consulte o histórico de atendimento, quais remédios estão disponíveis na farmácia e verifique quais vacinas estão sendo oferecidas para aplicação e quais imunizantes estão pendentes.

É possível também obter informações em tempo real sobre os atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), inclusive com o número de pacientes aguardando acolhimento e consultas e de médicos em atendimento, possibilitando o deslocamento ao equipamento adequado com mais agilidade em casos de emergências.

“No aplicativo você também pode consultar os exames, por exemplo, se você fizer um exame de sangue aqui no posto Raimundo Pontes, você recebe o resultado no aplicativo, não sendo necessário você voltar ao posto só para receber o resultado”, explica Galeno Taumaturgo.

O aplicativo Mais Saúde Fortaleza está disponível nas plataformas Android e iOS.