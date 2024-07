Operação cumpre mandados contra organização criminosa

Foto: Divulgação/SSPDS Suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para tráfico e lavagem de dinheiro

A fase três da operação "Demote", para cumprimento de 49 mandados, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 4, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Os alvos da ostensiva são suspeitos de atuarem em organização criminosa, tráfico de drogas, associação para tráfico e lavagem de dinheiro, em Baturité, a 98,24 km de Fortaleza. Ao todo, foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão. Segundo o delegado Thiago Salgado, delegado-adjunto do Departamento de Repressão à Corrupção e ao crime Organizado (Draco), 27 contas bancárias foram bloqueadas, totalizando R$ 2,7 milhões.

Até o início da tarde, foram cumpridos 15 mandados, 11 investigados foram capturados e outros quatro mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de quatro pessoas que já estavam presas.

Os mandados foram cumpridos principalmente na região Norte do Ceará, de acordo com Thiago Salgado, As ações foram realizadas nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Mulungu, Pacoti e Guaramiranga.

Os alvos, de acordo com as investigações, atuam diretamente no município de Baturité, onde articulam a distribuição de drogas. Ainda de acordo com a investigação, eles atuam ainda na distribuição de armas e são envolvidos em crimes de homicídio. Além dos suspeitos capturados pela Polícia Civil, também foram apreendidas uma arma de fogo e munições.