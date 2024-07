Aumento desacelera, mas Ceará chega a 9 meses seguidos de alta nos homicídios

Foto: Reprodução/Redes Sociais Veterinário Saul Gaudêncio Neto, 37, foi morto a tiros no bairro Edson Queiroz

Os homicídios cresceram 22,74% no último mês de junho no Ceará em comparação com junho de 2023, conforme dados divulgados na tarde dessa sexta-feira, 5, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ao todo, no mês passado, ocorreram 259 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte). Em junho de 2023, haviam sido registrados 211 CVLIs.

Foi o nono mês consecutivo de aumento no número de assassinatos no Estado. Apesar disso, a SSPDS destacou que houve uma desaceleração no número de ocorrências em relação aos meses de abril e maio deste ano. Enquanto nestes dois meses foram registradas médias superiores a 10 homicídios por dia, em junho, essa média diária foi de 8,63 CVLIs. A média diária de assassinatos em junho foi a menor deste ano.

"As ações e os investimentos voltados à segurança pública continuarão para que o indicador siga em tendência de redução e, consequentemente, a comparação entre os próximos meses deste ano e os meses de 2023 também possam apresentar diminuição", afirmou em press release a SSPDS.

"A intensificação dos trabalhos ostensivos e investigativos das Forças de Segurança, alinhada aos investimentos do Governo do Ceará, por meio do incremento financeiro com o reforço de novos policiais militares, policiais civis e peritos, resultaram na desaceleração da curva de crescimento e no decréscimo dos indicadores criminais que englobam Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIS), se comparados os meses de junho e maio deste ano, em todos os territórios do estado", também ressaltou a SSPDS.

Em Fortaleza, foram registrados 61 assassinatos em junho último, 35,55% a mais do que em junho de 2023. Nos demais municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, ocorreram 67 homicídios no mês passado; em junho de 2023, haviam sido 66. Nos municípios do Interior, 131 CVLIs foram registrados em junho deste ano, 31% a mais que os 100 computados em junho do ano passado.

Ao todo no primeiro semestre deste ano, ocorreram 1.714 assassinatos em todo o Estado, um número 24,47% maior que o registrado nos seis primeiros meses de 2023.

Ontem, na concentração da operação Integração Saturação Total, Roberto Sá, titular da SSPDS, fez um balanço de seu primeiro mês à frente da pasta. O secretário disse ter identificado um "acirramento" da disputa entre as organizações criminosas que atuam com o narcotráfico e que já foi mapeado onde essa atuação acontece. É nessas regiões, ele afirmou, onde as forças de segurança estão agindo, sobretudo, com as operações de policiamento ostensivo, mas também com ações de investigação e inteligência.

"Estamos muito convictos e firmes de que nós vamos aumentar o efetivo, aumentar o contingente, criar doutrina, estabelecer modalidade de policiamento, foco em homicida, foco nos CVLIs, foco nos Crimes Violentos Patrimoniais (CVPs), para tirar essas pessoas de circulação", disse. (Colaboraram André Bloc e Sara Oliveira)

Homicídios por mês 2023x2024

Janeiro

2023: 252

2024: 284

Fevereiro

2023: 251

2024: 257

Março

2023: 227

2024: 278

Abril

2023: 217

2024: 320

Maio

2023: 229

2024: 316

Junho

2023: 211

2024: 259

Fonte: SSPDS

Governo fará operações em fins de semana

Operações ostensivas, que mobilizam diferentes forças de segurança e têm o objetivo de dar maior sensação de segurança aos cearenses deverão ocorrer todos os fins de semana. Nesta sexta-feira, 5, 300 homens e mulheres e 80 viaturas deram início à Operação Integração Saturação Total em Fortaleza e Caucaia. Não há expectativa de instalação de bases fixas de policiamento nos pontos já identificados pela Polícia como mais vulneráveis.

"Nesse primeiro momento, a nossa preocupação está sendo dar mobilidade e visibilidade ao policiamento. Já temos batalhões, companhias de destacamento, delegacias que são nossa base. Vamos manter o que tem e ser mais firme e incisivo", afirmou o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá.

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), que acompanhou a saída dos policiais para a operação, partindo da avenida Presidente Castelo Branco, após a operação da última sexta-feira, 28, foi registrada redução das taxas de homicídios. "Temos alguns dias fora da curva, mas na maior parte, nós tivemos ação mais intensa e isso representou um menor número de crimes. Por uma questão básica: o bandido, quando vê a Polícia na rua, tem uma maior timidez e inibição de atuar efetivamente. Isso é uma reação natural, por isso que é importante". (Sara Oliveira)