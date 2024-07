Ceará apresenta aumento de hospitalizações por Covid-19 de idosos

Foto: Novartis Vaccines O Ceará apresentou aumento de internações por Covid-19 em idosos e VSR em crianças

O Ceará tem apresentado aumento de hospitalizações de crianças pequenas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e por rinovírus. Conforme o Boletim InfoGripe divulgado na quinta-feira passada, 4, pela Fundação Oswaldo Cruz, além do Ceará, Roraima e Amapá também apresentaram aumento no número de internações. O boletim aponta ainda que a maior parte das hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em idosos foram em decorrência da Covid.

No cenário nacional, há sinal de estabilidade em tendências de longo prazo e curto prazo. Em relação a Covid-19, o boletim alertou para o início de atividade do vírus em estados do Norte e do Nordeste, especialmente no Piauí e no Ceará – ainda que em patamares baixos. Os dados são referentes à semana epidemiológica de 23 a 29 de junho.

Tatiana Portella, pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe detalha que “é importante que tanto hospitais quanto unidades sentinelas de síndrome gripal fiquem atentos para qualquer sinal de aumento de circulação do vírus nessas regiões”.

Portella orienta ainda que a população elegível se vacine contra a Covid-19 e contra a Influenza A, recomenda ainda o uso da máscara de proteção em locais fechados com baixa circulação de ar e em unidades de saúde.

Em caso de surgimento de sintomas, o recomendado é repousar para evitar a proliferação do vírus, mas caso não seja, o ideal é usar a máscara ao sair de casa e, se houver piora, buscar atendimento médico.

O informe aponta ainda que nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência de casos positivos foi de 21,5% para influenza A, 0,8% para influenza B, 43,8% para VSR e 6,9% para Covid-19. Já no painel de óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 46,3% de influenza A, 1,1% de influenza B, 21,4% de VSR e 20% de Covid-19.