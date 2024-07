Guarda Municipal de Fortaleza dispõe de 17 câmeras corporais e projeta incorporar mais 100 equipamentos do tipo

Foto: Divulgação Informação foi divulgada durante inauguração do Centro de Comando e Controle de Fortaleza, nesta sexta-feira, 5

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) conta atualmente com 17 câmeras corporais. Expectativa é que pelo menos 100 equipamentos sejam adquiridos pelo Município. Informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT), durante inauguração do Centro de Comando e Controle, na tarde dessa sexta-feira, 5.

De acordo com o pedetista, câmeras vão permitir diminuir ocorrências como roubos em paradas e linhas de ônibus. Sarto afirmou que o objetivo é "dotar toda a guarda municipal com a câmera corporal".

"(Equipamentos) funcionam vinte e quatro horas. Quando o agente termina o seu turno de trabalho ele coloca a câmara em uma base, os dados são repassados, zeram o HD da câmera, volta pra outro agente que passa a coletar imagens e informações de outras áreas", completou na ocasião.

Ainda segundo Sarto, os artifícios tecnológicos contam com inteligência artificial e funcionam como um reforço na segurança municipal. O prefeito pontuou que, como resultado das ações realizadas, o mês de junho recente registrou 26 ocorrências em transporte público, uma queda em relação a maio (33).

"É cedo ainda pra gente detectar tendência de queda, mas o mês de junho foi o mês de menor informação de ocorrência no transporte público de todo esse ano", frisou o pedetista.

Sarto divulgou a informação durante o evento de inauguração do Centro de Comando e Controle de Fortaleza. A central, cujas atividades começaram ontem, integra sete mil câmeras de segurança das redes urbana, privada e governamental de vigilância, em todo o território do Município.

Por meio do espaço, agentes que atuam na rua vão poder se comunicar com profissionais da central. "Se o agente por alguma razão precisa de ajuda, ele automaticamente já sinaliza (...) De maneira que aqui (na central) a gente saiba que ele tá precisando de um suporte, de um apoio técnico e imediatamente em tempo real a gente desloca um suporte para atende-lo", explicou o prefeito de Fortaleza.

Além disso, o Centro de Comando é integrado com entidades como a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo (UrbFor), permitindo que, além de segurança, as imagens também sejam utilizadas para assuntos de ocupação irregular do solo, iluminação pública, problemas de trânsito, buracos nas vias e fiscalização.

"Tem algumas (câmeras) que estão com o olhar com amplitude maior para segurança, mas também tem algumas que estão olhando pra pontos de descarte irregular de resíduos sólidos, outras tão olhando os cruzamentos no quesito mobilidade urbana, mas ao final de tudo a gente integra todas essas câmeras", explicou o major Marcos Lima, coordenador executivo em tecnologia e operações.

Ainda de acordo com o major, a central busca unificar todos esses serviços para garantir um melhor atendimento da população. "O centro de comando ele nasce com a ideia de integrar as mais de dez agências em fortaleza que cuidam da segurança municipal, como a da Guarda Municipal e a Defesa Civil Municipal (...) Aqui a gente tem um grande avanço, em Fortaleza, em reunir essas agências com tecnologia. O desafio de realmente enxergar com esse multiolhar a cidade e a partir disso a gente unir lado a lado as forças", disse.

Com informações do repórter Lucas Barbosa