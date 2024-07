Relógio da Coluna da Hora da Praça do Ferreira passa por manutenção

Foto: FÁBIO LIMA COLUNA DA Hora da Praça do Ferreira está sem o relógio

Um dos principais monumentos do Centro de Fortaleza, o relógio da Coluna da Hora da Praça do Ferreira, foi retirado do local para receber manutenção. O equipamento de 13 metros está incompleto desde o fim de junho. Frequentadores da praça afirmam que o relógio já não estava funcionando há alguns meses.

Coluna da hora da praça do Ferreira está sem o relógio (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou que o relógio foi retirado no dia 26 de junho para receber manutenção nas máquinas e mostradores, e que o reparo vai ter duração de aproximadamente um mês, devendo ser devolvido à praça até o final de julho.

O POVO também questionou a periodicidade das manutenções no relógio da Coluna da Hora e qual havia sido a última vez que o equipamento tinha recebido reparos, mas não houve resposta.

A vendedora Roberta Mendonça, 30, que costuma frequentar a praça, disse que o reparo no relógio deveria ocorrer com mais frequência. “Antes de tirarem o relógio, ele já estava há muito tempo desgastado, descapelando todo e sem funcionar. Que bom que finalmente vão realizar o reparo pois ele estava há muito tempo sem funcionar, coisa de meses já”, informou a vendedora.

Além disso, ela destaca que trabalha na praça há dez anos, e que durante esse tempo dificilmente viu o equipamento recebendo manutenção. “A sensação que a gente tem é que ele sempre tá quebrado, e gostaríamos que ele funcionasse, né? Pois é algo que sentimos falta”, disse Roberta.

Coluna da Hora da Praça do Ferreira está sem o relógio Crédito: FÁBIO LIMA

Para o tatuador João Victor, que costuma frequentar a praça, os monumentos que ficam em espaços públicos deveriam receber mais atenção pois contam a história da Cidade.

“Deveria ocorrer a manutenção com mais frequência nesses locais, pois o que vemos muito nesses espaços públicos são monumentos sem reparo ou que não funcionam mais. Deveriam dar uma maior atenção para esses casos pois faz parte da história da Cidade. O relógio faz falta aqui na praça”, disse o tatuador.

Conforme Assis Cavalcante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), atualmente a Praça do Ferreira tem um projeto de reforma, assinado pelo arquiteto Fausto Nilo, que realizou o último projeto de requalificação da praça há 32 anos.

Segundo Assis, o projeto está em fase de conclusão, pronto para ser apresentada para a Prefeitura de Fortaleza e lojistas da região. “Deverão ser modificados aspectos como a pavimentação, os quiosques, os jardins e espaços de convivência no logradouro. Queremos deixar a praça mais iluminada à noite para que as pessoas também frequentem durante esse período”, explicou Assis.

Com informações de Rogeslane Nunes/Especial para O POVO