Dom Gregório da Paixão recebe pálio arquiepiscopal do papa Francisco

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-07-2024: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza recebe Pálio arquiepiscopal. catedral da Sé. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Dezenas de fiéis, líderes religiosos e políticos se reuniram ontem, 6, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro da Capital, para testemunhar o arcebispo dom Gregório Paixão receber o pálio arquiepiscopal.

A faixa representa a responsabilidade pastoral do recém-nomeado com a comunidade católica. Foi passada a dom Gregório na sexta-feira, 28 de junho deste ano, diretamente pelo papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A missa de imposição do pálio foi conduzida pelo núncio apostólico Giambattista Diquattro, representante da Santa Sé no Brasil.

Após louvores e sermões, dom Gregório agradeceu pessoas importantes em sua trajetória cristã, incluindo sua mãe, dona Bernadete.

Durante sua pregação, ele pontuou que o pálio arquiepiscopal é símbolo "da minha unidade com o papa, com toda a santa Igreja".

"É sinal de que agora, mais do que tudo, não por um cargo, mas por um encargo, por uma missão, devo testemunhar Jesus Cristo. E me coloco diante do Senhor", argumentou o arcebispo de Fortaleza.

O pálio arquiepiscopal conclui a instalação de um novo arcebispo. A última vez que a imposição do pálio aconteceu, na história da Arquidiocese de Fortaleza, foi em 1999, quando foi nomeado dom José Antonio Aparecido Tosi Marques como oitavo arcebispo da capital cearense.