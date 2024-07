Casal e criança de 7 anos são baleados no Parque Tijuca, em Maracanaú

Foto: Divulgação/Governo do Ceará Imagem meramente ilustrativa. O sargento foi morto após um grupo invadir a Cadeia de Milhã

Um homem, uma mulher de 29 anos e uma criança de 7 anos foram baleados na noite do último sábado, 6, no bairro Parque Tijuca, em Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Em nota pública, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará relatou que as vítimas foram socorridas para antedimento médico, mas não informou o estado clínico de saúde deles. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso pelas forças de segurança do Estado.

A SSPDS afirmou que a Polícia Civil Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências ininterruptas relacionadas ao caso. “Um procedimento foi instaurado pela Central de Procedimentos Digitais da PC-CE para subsidiar a investigação.”

Ao todo, 19 pessoas foram assassinadas no último mês de junho em Maracanaú. São 92 homicídios registrados no município no primeiro semestre deste ano, conforme a SSPDS. É um número 17,94% maior do que os 78 homicídios registrados no mesmo período de 2023.