Sete pessoas teriam sido atacadas por lutador que matou idoso no Farias Brito

Foto: Aurelio Alves DEPOIS de matar Getônio Rodrigues, Lucas Amorim foi preso na avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza

O lutador de jiu-jitsu que matou um idoso de 91 anos na última sexta-feira, 5, teria atacado, ao todo, sete pessoas. A estimativa consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos.

Conforme o documento da Polícia Civil, Lucas Amorim Magalhães, “aparentando estar sob o efeito de substâncias entorpecentes”, foi violento contra diversas pessoas de um condomínio localizado na rua Cariré, no bairro Farias Brito, em Fortaleza.

Munido de um furador de coco, ele feriu Getônio Rodrigues Bastos, de 91 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Lucas Amorim ainda teria obrigado um homem a lamber o sangue da vítima, tendo ainda agredido-o com murros e socos e golpeado-o no rosto com a arma branca.

Além disso, o auto de prisão descreve que o autuado golpeou uma mulher na cabeça, atacou o zelador do condomínio no peito e tentou entrar na portaria para atacar o porteiro.

Após atacar os moradores e funcionários do condomínio, Lucas Amorim foi em direção à avenida Bezerra de Menezes, onde passou a ameaçar transeuntes com o perfurador de coco.

Policiais militares foram acionados, mas o lutador de jiu-jitsu resistiu à prisão. Após tentar atacar um dos PMs, este atirou na perna de Lucas para contê-lo.

Lucas Amorim foi encaminhado a uma unidade de saúde e, mesmo sem poder comparecer à audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. A defesa dele entrou com um pedido de abertura de incidente de insanidade mental.