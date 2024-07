23 novos conselheiros tomam posse no Colégio de Estudos Avançados da UFC

Foto: Divulgação/ UFC Os 23 membros do conselho do CEA UFC foram empossados nesta segunda-feira, 8

O Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará (CEA/UFC) empossou os seus 23 novos conselheiros. A solenidade, realizada na sala dos conselhos, no prédio da reitoria, recebeu representantes da área da pesquisa, docência e membros da sociedade civil de diversas áreas de atuação.

A cerimônia de posse contou com a presença do diretor do CEA, professor Tarcísio Pequeno, da vice-diretora do CEA, Maria Aparecida de Paiva, da vice-reitora e reitora em exercício da Universidade, professora Diana Azevedo e do reitor, professor Custódio Almeida – que está de férias mas se fez presente na cerimônia.

O colégio foi criado em 2016 e faz parte da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA). Seu objetivo é a promoção de atividades, programas e projetos que contribuam para a formação do pensamento científico e acadêmico para formar pensamento crítico e acadêmico transitando por entre disciplinas.

Conforme o professor Tarcísio Pequeno, “a atuação dos conselheiros se dá na composição de grupos de estudo e trabalho, na proposição de painéis de discussão, mesas-redondas e palestras e na promoção do envolvimento e participação da comunidade acadêmica do Estado com os temas elencados pelo CEA”.

Veja a lista dos conselheiros empossados e suas áreas de atuação

– Adão Linhares (Engenharia e Energia) – Secretário-executivo de Energia e Telecomunicações da Secretaria de Infraestrutura do Estado

– Ana Miranda (Literatura e Dramaturgia) – Poeta, romancista e atriz

– Beatriz Furtado (Comunicação e Audiovisual) – Autora, cineasta e professora do Curso de Cinema e Audiovisual da UFC

– Beatriz Xavier (Direitos Humanos e do Trabalho) – Pesquisadora e professora da Faculdade de Direito da UFC

– Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Medicina) – Médico, professor e ex–secretário de Saúde do Ceará

– César Barreira (Sociologia) – Sociólogo e professor do Departamento de Ciências Sociais da UFC

– Cláudia Linhares (Computação) – Pesquisadora e professora no Departamento de Computação da UFC

– Cynara Monteiro Mariano (Direito Público) – Pesquisadora e professora no Departamento de Direito Público da UFC

– Elisângela Teixeira (Linguística) – Pesquisadora e professora no Departamento de Letras Vernáculas da UFC

– Francisco de Assis de Souza Filho (Engenharia, Clima e Recursos Hídricos) – Pesquisador e professor no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC

– Grazielle de Albuquerque Moura Paiva (Jornalismo e Política) – Pesquisadora, jornalista e cientista política

– Henry Campos (Medicina) – Professor da Faculdade de Medicina e ex–reitor da UFC

– Irlys Barreira (Sociologia) – Pesquisadora e professora no Departamento de Ciências Sociais da UFC

– Jawdat Abu–El–Haj (Matemática e Ciência Política) – Cientista político e professor no Departamento de Ciências Sociais da UFC

– Jorge Soares (Engenharia e Transportes) – Engenheiro civil e professor no Departamento de Engenharia de Transportes

– Laéria Bezerra Fontenele (Psicanálise) – Psicanalista e professora no Departamento de Psicologia da UFC

– Lira Neto (Jornalismo e Literatura) – Escritor e jornalista

– Luiz Drude (Biologia e Meio Ambiente) – Pesquisador e professor no Instituto de Ciências do Mar da UFC

– Manfredo Oliveira (Filosofia) – Escritor, filósofo, sacerdote católico romano e professor emérito da UFC

– Marcelo Uchôa (Direitos Humanos) – Pesquisador e professor de Direito Internacional Público na Universidade de Fortaleza

– Maria Elias (Linguística e Pedagogia) – Pesquisadora e professora no Departamento de Letras Vernáculas da UFC

– Raimundo Nogueira da Costa (Física) – Pesquisador e professor no Departamento de Física da UFC

– Vasco Furtado (Tecnologia e Ciência dos Dados) – Pesquisador especialista em Inteligência Artificial na Universidade de Fortaleza

Representando os demais empossados, a professora Irlys Barreira disse que a articulação do CEA com a história da cidade, liderando projetos interdisciplinares, experiências inovadoras na área de educação, saúde, cultura e artes com tecnologia digital será um espaço interessante a ser desenvolvido.

“Ofertar disciplinas compartilhadas e a distância viabiliza propostas interessantes a serem pensadas por este conselho. O CEA pode ter um papel de liderança e interlocução com outras universidades da região, potencializando esforços, desenvolvendo modos variados de comunicação e troca de serviços”, disse

Barreira complementa sua fala dizendo que os temas que compõem a “trilogia da UFC”: ensino, pesquisa e extensão, podem ser ampliados e ressignificados de modo transversal no Ceará, inseridos no propósito de mundialização da universidade.

Já a reitora em exercício da UFC, Diana Azevedo, desejou vida longa e boas discussões ao colégio de estudos avançados. “É uma satisfação imensa que ele seja retomado com essa composição por ocasião dos nossos 70 anos e vamos precisar bastante da contribuição que o colégio possa dar, principalmente nos campi do Interior. Muito obrigada pelo sim de vocês”.